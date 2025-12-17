Murió un emblemático actor: fue protagonista de una reconocida serie de televisión

Hay un profundo luto en el mundo del entretenimiento debido a que se confirmó la muerte de un reconocido actor estadounidense.

Gil Gerard, que tenía 82 años y fue el protagonista de 'Buck Rogers en el siglo XXV', la serie de televisión que se estrenó en 1979 y se emitió hasta en Europa, perdió la batalla contra un cáncer que le habían diagnosticado.

El deceso de Gil Gerard fue el pasado 16 de diciembre de 2025 y lo confirmó su esposa a través de un sentido mensaje en redes sociales.

Este fue el comunicado con el que la esposa de Gil Gerard, el reconocido actor de Estados Unidos, confirmó su muerte

Janet Gerard, la esposa de Gil Gerard, informó en su cuenta de Facebook que el actor falleció en la mañana del 16 de diciembre de 2025.

"Esta mañana, temprano, Gil, mi alma gemela, perdió la batalla contra un cáncer raro y extremadamente agresivo", comenzó redactando la pareja de la estrella de 'Buck Rogers en el siglo XXV'.

"Desde que supimos que algo andaba mal hasta su muerte esta mañana, solo pasaron unos días. No importa cuántos años haya pasado con él, siempre habrían sido suficientes. Abraza a los que tienes con fuerza y ámalos con fervor", agregó.

Gil Gerard, a lo largo de su carrera, también participó en otros proyectos televisivos como 'Fish Police', 'The Big Easy', 'Aeropuerto 77', 'La familia Ingalls' y 'Sidekicks'.

Los seguidores de Gil Gerard, el reconocido actor de Estados Unidos, están de luto tras su muerte

Los seguidores de la carrera de Gil Gerard quedaron completamente devastados cuando se enteraron de su fallecimiento debido a que muchos de ellos no sabían que le habían diagnosticado un cáncer.

"Esto es muy triste", "no, yo amé su actuación en Buck Rogers", "me golpea muchísimo esta noticia", "no me lo esperaba", "fue un héroe", "descansa en paz", "vuela alto", "siempre lo hiciste bien" y "me encantó su programa", han sido algunos de los mensajes escritos en las redes sociales tras el deceso.