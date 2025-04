¿Recursos de proyectos 4G y 5G se podrían usar para comprar vacunas contra la fiebre amarilla?

El país está viviendo una emergencia sanitaria por causa de la fiebre amarilla.

Gran parte de los contagios se han dado en Tolima; aunque el virus se ha extendido a nivel nacional, llegando a Putumayo, Nariño, Caquetá, Huila, Caldas y Bogotá, entre otros territorios.

La polémica propuesta del presidente Gustavo Petro

Durante el consejo de ministros del pasado 21 de abril, el presidente Gustavo Petro aseguró que la emergencia le cuesta al país 600 mil millones de pesos. Por eso, dijo que se podía destinar un billón por parte de las concesiones 4G y 5G.

El mandatario señaló a los bancos de “guardar la plata en los bancos y fideicomisos”, asegurando entonces que los contratos para cumplir con la construcción de las carreteras no se están cumpliendo.

¿Qué dijo el contralor?

El contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que no es viable utilizar los recursos de vigencias futuras de las concesiones 4G y 5G para comprar dosis de vacunas. Asimismo, precisó que no está previsto condicionar el aporte de estas vigencias.

La única forma para que los recursos tengan otros fines es si así lo coordinan las partes que suscribieron el contrato de concesión. También debe estar aprobado este reajuste por parte del Conpes, Confis y DNP.

“Tienen una destinación específica debidamente pactada en el contrato de concesión y no pueden ser utilizados para otros fines. Si no se cumple con esta obligación, se podría generar un presunto incumplimiento contractual y una generación de pago de intereses moratorios y remuneratorios, no previstos en la estructuración financiera del proyecto”, declaró el contralor.

De igual forma, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) respondió ante las afirmaciones del presidente y dijo que los proyectos de 4ª y 5ª generación se han cumplido.

Además, indicó que las vigencias futuras están pagando la financiación de las obras. Por lo tanto, los recursos no pueden ser destinados para otros fines.

“Solo tres proyectos no se han podido iniciar o culminar por razones ajenas a los concesionarios, relacionados con licencias ambientales que no fueron otorgadas oportunamente por el Gobierno”, sostuvo la cámara.