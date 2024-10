Quedó oficialmente radicada la ponencia de la reforma a la salud

Ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue radicado el texto de una nueva propuesta de la reforma a la salud.

Los ponentes son María Eugenia Lopera Monsalve (Partido Liberal), Jorge Alexander Quevedo, (Partido Conservador), Camilo Esteban Ávila Morales (Partido de La U), Alfredo Mondragón Garzón (Pacto Histórico), Juan Camilo Lodoño Barrera (Partido Verde), Karen Juliana López Salazar y Germán José Gómez López (Partido Comunes).

El texto, abierto para primer debate, quedó radicado como el Proyecto de Ley 312 de 2024.

Oposición asegura que radicarán una reforma negativa

Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, aseguró que desde la oposición radicarán una ponencia negativa este miércoles debido a que consideran que el texto radicado no responde a las necesidades del sistema de salud actual.

"Nosotros creemos que esta no es la reforma que necesita el país. De igual forma sentimos que hay urgencia en que el gobierno atienda sus obligaciones actuales y le responda en materia de salud a los pacientes que están viendo el día de hoy cómo se retrasan su medicamentos y cómo no están poniendo acceder a sus tratamientos y lamentablemente eso no se resuelve con esta reforma, o por lo menos no en este momento", aseguró Forero.

Además, el representante aseguró que la reforma podían relajar los controles en diferentes etapas del servicio lo que podría aumentar el gasto y deteriorar aún más la rapidez de la atención médica.

Por otro lado, Forero aseguró que, de convertirse en ley de la República, la reforma tardaría hasta dos años en aplicarse, por lo que pidió al gobierno dejar de lado ese proyecto y concentrarse en dar soluciones prontas a los problemas actuales del sistema de salud.

¿Qué aspectos se mantuvieron en el texto de la reforma a la salud?

El articulado mantiene aspectos centrales como la transformación de las EPS en gestoras de salud, el manejo estatal de los recursos y la creación de centros de atención primaria. Sin embargo, trae cambios en los tiempos de transición y compensaciones para las EPS.