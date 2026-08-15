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Temblor en Colombia hoy: Servicio Geológico Colombiano reporta nuevos sismos en Chocó y Santander

Sismo hoy en Colombia: consulte el reporte del SGC sobre los temblores registrados este 15 de agosto, sus epicentros y magnitudes.

Noticias RCN

agosto 15 de 2026
07:56 p. m.
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Tras el pasado terremoto que se vivió en el país, varias zonas siguen sufriendo réplicas. De acuerdo con el SGC se han reportado más de 100 respuestas que se han sentido.

Durante este sábado 15 de agosto, la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró varios eventos de magnitud menor, con epicentros concentrados principalmente en los departamentos de Chocó y Santander.

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Las autoridades de gestión del riesgo y monitoreo se mantienen en permanente vigilancia para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Temblores hoy 15 de agosto en Colombia

El primer evento relevante de este sábado se produjo durante las primeras horas de la madrugada. Sobre las 12:39 a. m. (hora local), un sismo de magnitud 2,5 se registró en el municipio de Medio San Juan (Andagoya), en el departamento del Chocó. Según los boletines técnicos del SGC, este movimiento tuvo una profundidad superficial.

Horas más tarde, el monitoreo continuo de la entidad identificó una nueva sacudida en el nororiente del país. A las 12:48 p. m., el SGC confirmó un evento de magnitud 3,1 con epicentro en Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor nido sísmico del mundo.

A diferencia del sismo registrado en el Pacífico, este temblor presentó una profundidad intermedia de 150 kilómetros, por lo cual no causó afectaciones mayores ni daños en la infraestructura vial o residencial de la región.

El Pacífico colombiano, de manera particular en municipios como Istmina, Sipí y San José del Palmar, continúa bajo constante seguimiento debido a los frecuentes reacomodamientos de las placas tectónicas en esta franja del país.

El Servicio Geológico Colombiano recordó a la población que los eventos sísmicos no se pueden predecir bajo ningún método científico validado. Asimismo, la entidad instó a la comunidad a no propagar información falsa o cadenas no verificadas en redes sociales.

Ante la eventualidad de nuevos temblores o réplicas, las autoridades recomiendan seguir de cerca las actualizaciones de la Red Sismológica Nacional y acatar las directrices emitidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Estos fueron los movimientos más relevantes:

  • 12:55 p. m. | Magnitud 2.9

Epicentro: Sipí, Chocó
Profundidad: 58 km

  • 12:48 p. m. | Magnitud 3.1

Epicentro: Los Santos, Santander
Profundidad: 150 km

  • 12:36 p. m. | Magnitud 2.7

Epicentro: Istmina, Chocó
Profundidad: Superficial

  • 08:18 a. m. | Magnitud 2.0

Epicentro: Istmina, Chocó
Profundidad: 40 km

  • 07:51 a. m. | Magnitud 2.5

Epicentro: Sipí, Chocó
Profundidad: 41 km

  • 07:19 a. m. | Magnitud 2.1

Epicentro: Los Santos, Santander
Profundidad: 141 km

  • 06:41 a. m. | Magnitud 2.5

Epicentro: Istmina, Chocó
Profundidad: 43 km

  • 05:32 a. m. | Magnitud 2.4

Epicentro: Istmina, Chocó
Profundidad: 48 km

  • 12:39 a. m. | Magnitud 2.5

Epicentro: Medio San Juan (Andagoya), Chocó
Profundidad: Superficial

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