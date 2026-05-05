Brutal ataque contra mujer en Meta quedó registrado en video

Un nuevo caso de violencia contra la mujer ha generado indignación en el departamento del Meta. En el municipio de Castilla la Nueva, una joven fue atacada con arma blanca por un hombre que descendió de una motocicleta y la agredió en repetidas ocasiones.

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El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

La víctima, según relataron sus padres, alcanzó a decir que el agresor le manifestó: “Perdóneme, pero me pagaron para matarla y esto es por sapa”. La madre aseguró que su hija había denunciado previamente amenazas y pidió que el caso no quede impune.

Familia denuncia antecedentes de violencia

Los familiares señalaron que la mujer ya había instaurado denuncias contra su expareja sentimental, quien la habría agredido en San José del Guaviare.

Por ello, advierten que este ataque podría estar relacionado con un hecho pasional. “Esto no se puede quedar así, impune, porque por uno quedarse callado es que la mayoría de las mujeres terminamos siendo víctimas de feminicidio”, expresó la madre de la joven.

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Víctima permanece bajo observación médica

La mujer permanece internada en un centro asistencial de Villavicencio, donde recibe atención especializada por las heridas ocasionadas en el ataque.

Aunque se recupera satisfactoriamente, continúa bajo estricta observación médica. Las autoridades aún no han entregado un parte oficial sobre el caso, mientras avanza la investigación para esclarecer responsabilidades.