Toman decisión clave para el futuro del Regiotram del Occidente: ¿De qué se trata?

Uno de los proyectos de transporte más esperados en el centro del país es el Regiotram del Occidente, a cargo de la Empresa Férrea Regional.

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Busca atender al occidente de la Sabana (Facatativá, El Corzo, Madrid, Mosquera y Funza) con Bogotá en un tramo principal de 39.6 kilómetros (14.7 urbanos y 24.9 suburbanos). Tendrá 17 estaciones, dos patios, un taller y 18 trenes.

El estimado es que pueda transportar a más de 40 millones de pasajeros por año. Los trenes viajarán a máximo 70 kilómetros por horas y tendrán conexión con otro ambicioso proyecto: el Metro de Bogotá.

Viajes pasarán de más de dos horas a 55 minutos

Estando en la capital, el servicio cubrirá la base de Catam, Fontibón, la avenida Ciudad de Cali, la avenida Boyacá, la avenida 68, la carrera 50, la carrera 40, la NQS (carrera 30) y finaliza en la calle 26.

En materia medioambiental, es 100% eléctrico y cuenta con una reducción en la emisión de dióxido de carbono.

Sin duda, el principal beneficio será que, por ejemplo, si una persona en Facatativá desea ir al centro de Bogotá, ya no necesitará disponer de dos horas y media; sino que en tren llegará em 55 minutos e incluso menos.

Autoridades firmaron memorando de entendimiento

El pasado 24 de marzo, la empresa y la Agencia Nacional de Seguridad Vial firmaron el memorando de entendimiento AE 002 de 2025 junto a las autoridades locales de los municipios.

¿Qué papel tiene este documento? Es fundamental a la hora de articular las acciones técnicas y pedagógicas para proteger el área de influencia. En ese orden de ideas, contempla un plan de trabajo en ejecución, el fortalecimiento institucional y a la corresponsabilidad ciudadana.

Básicamente, el memorando proporciona seguridad y una hoja de ruta. De igual forma, pone sobre la mesa el compromiso para que la expectativa no quede en sueños, sino que las autoridades la hagan realidad.