Lo que se sabe del hallazgo de dos cuerpos que fueron bajados de un taxi y lanzados a un río en Jamundí

En el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, fueron hallados los cuerpos de dos personas en inmediaciones del puente de río Claro. Las víctimas presentaban múltiples impactos de bala.

El caso fue inicialmente difundido a través de redes de conductores de servicio público, donde se alertó sobre la presencia de un vehículo tipo taxi y dos cadáveres en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos presentaban impactos de bala.

Hallan un taxi abandonado a metros de los dos cuerpos

La información fue compartida por voceros del gremio de taxistas, quienes señalaron que el hallazgo estaría relacionado con un vehículo que permanecía sobre el puente.

Los cuerpos fueron encontrados en la ribera del río, en una zona cercana a la estructura vial.

En imágenes difundidas en redes sociales, una de las víctimas estaba entre los árboles, mientras que la otra fue hallada cerca del agua, con manchas de sangre visibles.

El taxi apareció estacionado en la vía a escasos metros de los cuerpos. Se trata de un automóvil de marca Kia.

Las autoridades iniciaron una búsqueda para ubicar a la empresa, al propietario o a familiares que puedan aportar información sobre el automotor.

Autoridades avanzan en la identificación de los cuerpos

La Policía confirmó que el caso se encuentra en proceso de verificación. Unidades se desplazaron hacia el sector para adelantar labores de inspección y recopilar información que permita esclarecer lo ocurrido.

Desde la Alcaldía de Jamundí también se pronunciaron, indicando que se está investigando el hecho. De manera preliminar, confirmaron la presencia de dos cuerpos en las riberas del río, sin entregar mayores detalles sobre las circunstancias del caso.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de las víctimas ni se han determinado las causas exactas de la muerte. Tampoco se ha confirmado si el taxi hallado en el lugar está directamente vinculado con los hechos.