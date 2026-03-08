Registrador nacional entregó balance de las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas

La jornada electoral de este 8 de marzo en Colombia concluyó a las 4:00 de la tarde de manera pacífica y tranquila, según el balance entregado por el Registrador Nacional, Hernán Penagos, tras el cierre de las urnas en todo el país.

De los 41,2 millones de ciudadanos convocados para esta jornada electoral, un porcentaje importante ejerció su derecho al voto de forma libre y voluntaria, tanto en el exterior como en todo el territorio nacional.

El Registrador destacó el comportamiento de civismo de los colombianos y agradeció a los 860.000 jurados de votación que apoyaron el proceso electoral.

Alrededor del proceso electoral, hoy hay más de 2 millones de personas que ayudan a agilizarla de la mejor manera, pero también a dar absoluta tranquilidad y transparencia a ese proceso electoral.

Balance de incidencias por delitos electorales este 8 de marzo

Respecto a las incidencias, el registrador reconoció que se presentaron delitos electorales en algunos departamentos.

Las fuerzas militares, la Policía y la Fiscalía incautaron más de $3.600 millones de por hechos de esta naturaleza ocurridos en Amazonas, Antioquia, Guainía, Guaviare, Norte de Santander y Atlántico.

Las incidencias adicionales fueron mínimas; señaló algunos traslados de mesas por la ola invernal en Montería y lugares de Córdoba desde el jueves y viernes antes de las elecciones, e incidencias menores en Nariño y un municipio del sur de Bolívar, sin que empañaran la jornada.

El registrador informó, además que del sábado a este domingo se registraron "intentos de ciberataques en cantidades alarmantes", con ataques a la infraestructura de la Registraduría, donde se evidenciaron cerca de 100 millones IP, con picos hasta de 300 millones de estos registros, como si 300 millones de personas estuvieran conectadas al mismo tiempo.

Adicionalmente, se detectaron 30 intentos de suplantación de la página oficial y 60 perfiles de internet "tratando de desnaturalizar la realidad de la Registraduría".

Las garantías de legitimidad del proceso electoral

El proceso contó con una vigilancia sin precedentes, con cerca de un millón de testigos electorales registrados, junto con observación internacional y la participación de diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Los jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos iniciaron paralelamente el proceso de comisiones escrutadoras que declararán los resultados finales en cada municipio.

Hernán Penagos invitó a los colombianos a informarse sobre los resultados únicamente por los canales oficiales de la Registraduría: X, YouTube, Facebook y la app Elecciones 2026.

Explicó que el conteo de votos avanza con tranquilidad en cada mesa, con aproximadamente 20 personas presentes entre jurados y testigos, garantizando la transparencia del proceso.

Finalmente, el registrador calificó la jornada como pacífica: "En Colombia hoy triunfó la democracia.