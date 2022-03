Registraduría sobre género no binario: "El sexo seguirá estando. Tendremos una variación"

Luego de que la Corte Constitucional ordenara incluir el género no binario en la cédula de ciudadanía, son muchas las dudas que han surgido en torno a este fallo que busca la inclusión en los documentos de identidad.

En contexto: Corte Constitucional ordena a Registraduría incluir género no binario en documentos de identidad

Sobre el tema, en entrevista con Noticias RCN, Rodrigo Pérez, director del registro civil de la Registraduría Nacional, habló sobre cómo será el proceso para tramitar el documento con esta nueva media.

“El sexo sigue siendo masculino o femenino, lo que pasa es que ahora vamos a tener una variación en cuanto al género. Es importante tomar en cuenta que el género que no es sexo, a través de la inclusión de estas variables como binario, no binario, transexual, bisexual, etc, que son de género y que van a ocupar un espacio en el texto del documento de identificación”, señaló Pérez.

El director también agregó que la nueva información será adicionada en la cédula digital y que las modificaciones podrán hacerse durante este 2022.

¿La nueva medida aplica solo para mayores de edad?

Rodrigo aclaró que la medida aplica para todos los ciudadanos y que, en el caso de los menores de edad, podrán hacer el trámite mediante un defensor de familia en circunstancias muy especiales y precisas.

“Eventualmente lo podrán hacer en circunstancias muy especiales y precisas. Esto en el caso de un joven que haga el requerimiento en contra de la voluntad de sus padres. En esta situación, intervendría un defensor de familia para proteger el derecho del menor hasta que cumpla los 18 años”.

Vea también: Registraduría “apartó temporalmente” del cargo a funcionario involucrado en polémico video