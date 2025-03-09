¿Remezón tras elección de Camargo como magistrado? Gobierno pidió renuncia a tres ministros

La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional trajo consigo el que sería un nuevo remezón en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Minutos después de conocidos los resultados de la votación en la plenaria del Senado, que dio por elegido al exdefensor del Pueblo con 62 votos, desde el Dapre pidió la renuncia de tres ministros.

Los ministros a quienes le pidieron su carta de renuncia tras elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

Desde la Casa de Nariño ya llamaron a tres ministros, y la encargada de ejecutar la diligencia es la directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez, quien no viajó a Japón con el presidente Gustavo Petro, precisamente esperando la elección.

Los jefes de la cartera que fueron llamados son los ministros de las TIC, Julián Molina, de quien dicen sería una cuota del Partido de la U; Diana Morales, ministra de Comercio, que sería muy cercana al Partido Liberal; y Antonio Sanguino, el ministro de Trabajo, del Partido Verde.

Así las cosas, ellos tres fueron requeridos para entregar la respectiva carta de renuncia luego de que el Gobierno Nacional ‘perdiera’ la votación, en la que esperaban tener un empate técnico.

Carlos Camargo es nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Para el Gobierno la elección del exdefensor del Pueblo como magistrado del alto tribunal se toma como una ‘derrota’. Así lo han manifestado los propios militantes del Pacto Histórico, que calificaron el hecho como una ‘paliza’.

“Me comprometo con Colombia en que defenderé la Constitución, en que defenderé el Estado de Derecho. Seré un defensor del orden constitucional”, manifestó Camargo.

Aunque se esperaba una votación apretada, la diferencia fue contundente.

“Fue una paliza porque pensábamos que la diferencia iba a estar muy reñida. Incluso pensamos que podría haber empate, pero aquí algo falló y alguien no está diciendo la verdad”, manifestó la senadora Martha Peralta Epieyú.

Quienes respaldaron a Camargo aseguran que con él se garantizará el equilibrio de poderes en la Corte, argumentando su paso por la Defensoría del Pueblo y la experiencia en la dirección de la Federación Nacional de Departamentos.