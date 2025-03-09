CANAL RCN
Colombia Video

Con 62 votos a favor, Senado eligió a Carlos Ernesto Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

El exdefensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, fue elegido en plenaria del Senado como el nuevo magistrado.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
05:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde de este miércoles, la plenaria del Senado eligió a Carlos Ernesto Camargo como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional con 62 votos a favor, mientras que María Balanta Medina obtuvo 41 votos.

El nuevo magistrado, y sucesor de José Fernando Reyes, tendrá como rol principal la defensa de la Carta Política de 1991 y la protección de los derechos fundamentales de los colombianos.

La Corte Suprema de Justicia designó una terna conformada por María Balanta Medina (apoyada por el Pacto Histórico y Partido de La U), Carlos Ernesto Camargo Assis (apoyado por la bancada de oposición) y Jaime Humberto Tobar Ordóñez.

Noticia en desarrollo...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Grave ataque en Putumayo: dos militares habrían sido quemados durante asonada en Villagarzón

Cali

Joven patinadora fue asesinada en Cali por robarle su motocicleta

Bogotá

VIDEO | Capturan a ‘El Químico’, colombiano al servicio del Cartel de los Balcanes

Otras Noticias

Copa BetPlay

Sorpresa en la Copa BetPlay: Millonarios cayó ante Envigado y deberá remontar en El Campín

Millonarios perdió 1-0 ante Envigado en la ida de octavos de la Copa BetPlay. La serie se definirá el 16 de septiembre en El Campín.

Venezuela

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.

Desde la clandestinidad, la líder de la oposición venezolana se refirió a la escalada de Estados Unidos contra el narcotráfico en las costas de Venezuela.

Viral

Cazzu rompe el silencio y revela que Christian Nodal no ha permitido que su hija viaje con ella

Secretaria de Movilidad

Importantes vías en Bogotá tendrán nuevas cámaras de fotomultas: sancionarán SOAT, tecnomecánica y más infracciones

Enfermedades

Atención: este es el más reciente reporte de casos de fiebre amarilla en Colombia