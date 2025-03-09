Con 62 votos a favor, Senado eligió a Carlos Ernesto Camargo como magistrado de la Corte Constitucional
El exdefensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, fue elegido en plenaria del Senado como el nuevo magistrado.
05:25 p. m.
En la tarde de este miércoles, la plenaria del Senado eligió a Carlos Ernesto Camargo como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional con 62 votos a favor, mientras que María Balanta Medina obtuvo 41 votos.
El nuevo magistrado, y sucesor de José Fernando Reyes, tendrá como rol principal la defensa de la Carta Política de 1991 y la protección de los derechos fundamentales de los colombianos.
La Corte Suprema de Justicia designó una terna conformada por María Balanta Medina (apoyada por el Pacto Histórico y Partido de La U), Carlos Ernesto Camargo Assis (apoyado por la bancada de oposición) y Jaime Humberto Tobar Ordóñez.
