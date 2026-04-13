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Crecen cuestionamientos por designación de exalcalde de Cali como interventor de Nueva EPS

Jorge Iván Ospina fue designado por el Gobierno Nacional como interventor de la EPS con mayor número de afiliados a nivel nacional.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
01:58 p. m.
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La designación de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS ha generado fuertes cuestionamientos en medio de la compleja situación que atraviesa el sistema de salud en Colombia.

Polémica por la designación de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS
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La decisión del Gobierno Nacional se produce en un momento crítico, marcado por dificultades en la prestación de servicios y crecientes preocupaciones por el acceso oportuno de los pacientes.

Diversas voces han advertido que este cambio podría agudizar la crisis, teniendo en cuenta que la Nueva EPS concentra el mayor número de afiliados del país.

Críticas por experiencia y cambios en la dirección

Uno de los principales cuestionamientos radica en la experiencia del nuevo interventor. Aunque Ospina cuenta con trayectoria en la administración hospitalaria, el exministro Alejandro Gaviria señaló que no tiene experiencia en el manejo de aseguradoras de salud, un aspecto clave para liderar una EPS de gran escala.

Desde el Centro Democrático, el senador electo Andrés Forero indicó que se ha solicitado la intervención de la Procuraduría para verificar si el proceso de designación se realizó conforme a los procedimientos establecidos. Asimismo, se anunció un seguimiento estricto a la gestión del nuevo interventor, con el fin de evaluar su impacto en la prestación del servicio de salud.

Jennifer Pedraza, también electa senadora, cuestionó que desde el Gobierno Nacional se tuviera en consideración al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien es blanco de cuestionamientos. "Parece que el gobierno hubiese hecho un concurso de los pobres exalcaldes".

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