Supersalud nombra a interventores suplentes para cuatro EPS ¿Quiénes son?

Luego de que la Procuraduría General de la República suspendiera, en marzo, por un término de tres meses, a los interventores de Savia Salud, Coosalud, Asmet Salud y Servicios Occidentales de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer los nuevos agentes interventores para las cuatro EPS, a primera hora del jueves 9 de abril.

Según la entidad, “se han generados múltiples desafíos para la adecuada gestión y supervisión de las entidades intervenidas”, en medio de la crisis estructural que enfrenta el sistema.

Es así que, “dando cumplimiento a la misión de inspección, vigilancia y control que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, se ha procedido a designar”, a agentes interventores suplentes, de carácter provisional.

¿Quiénes son los nuevos agentes interventores?

De acuerdo con la Supersalud, la nueva agente interventora de Savia Salud es Edda Lorena Sintura, con estudios en contaduría pública, una especialización en gerencia tributaria y un máster en Administración de Empresas.

El nuevo agente interventor de Coosalud es Jorge Orlando Suárez Burgos, también con estudios en contaduría pública. La nueva agente interventora de Asmet Salud es Jessica Milena Agudelo Santana, con estudios en medicina y una especialización en auditoría de servicios de salud y gerencia de servicios.

Y la nueva agente interventora de Servicios Occidentales de Salud (SOS) es Margarita Orozco Eslait, con estudios en administración de empresas. Todos estarán en el cargo de manera provisional.

¿Qué pasa con la Nueva EPS?

En el comunicado, la entidad informó que “para CAPRESOCA, la Supersalud procederá a la designación de un nuevo suplente en virtud de la reciente decisión de la Procuraduría General de la República”.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el limbo en el que se encuentra la Nueva EPS, desde el pasado viernes, 3 de abril, cuando se venció la resolución de toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios e intervención forzosa administrativa de la entidad promotora de salud, con mayor número de afiliados.

De momento no se ha confirmado la prórroga de la medida, que está en manos de la superintendente de Salud ad hoc para la Nueva EPS, Luz María Múnera, o la adopción de medidas adicionales, aunque se rumora que el Gobierno Nacional estaría pensando en Daniel Quintero como nuevo presidente de la entidad, a la que no volvería un agente interventor, tras la salida de Luis Óscar Gálvez.