Gobierno Nacional confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos

El Gobierno Nacional confirmó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, hacia los Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico.

La resolución oficial autoriza su entrega para que comparezca ante la Corte Distrital del Distrito Este de Texas, por tres delitos relacionados con la fabricación, distribución y conspiración para traficar cocaína con destino a ese país.

Según el documento firmado por el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Justicia, la entrega no será diferida por procesos penales pendientes en Colombia. La extradición se hará efectiva una vez se cumplan las condiciones legales establecidas, incluyendo que no exista requerimiento judicial adicional ni condena que impida su salida.

Acercamientos con La Inmaculada y la extradición de alias Pipe Tuluá

Noticias RCN conoció la Resolución Ejecutiva 441 del 5 de diciembre de 2025 con la que el Gobierno abrió formalmente la puerta a un proceso de acercamiento con la estructura criminal La Inmaculada.

La decisión autoriza a delegados oficiales a iniciar contactos exploratorios para verificar la voluntad real de paz de esta organización y avanzar hacia posibles acuerdos de sometimiento a la justicia. El anuncio se produjo en paralelo a la confirmación de la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, señalado como líder de esa estructura.