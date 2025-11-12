Mindefensa se pronunció sobre posibles casos de falsos positivos: esto dijo

El Ministerio de Defensa confirmó que avanzan las investigaciones sobre presuntas irregularidades en operaciones militares que habrían cobrado la vida de civiles en dos departamentos.

Los casos fueron denunciados públicamente por la representante a la Cámara Katherine Miranda.

Los dos casos denunciados en Meta y Antioquia

El primero ocurrió en zona rural de Vistahermosa, Meta; donde habría fallecido un civil durante operaciones del Ejército Nacional. Según las denuncias, los hechos se habrían presentado cuando la comunidad se desplazó para verificar el estado de salud de dos adultos mayores que habrían quedado en medio del operativo militar.

En su momento, el Ejército emitió un comunicado señalando que las víctimas serían presuntamente dos integrantes de la disidencia de las Farc.

La representante Miranda también presentó un segundo caso registrado en el departamento de Antioquia, donde un civil habría sido dado de baja sin pertenecer a ningún grupo armado ilegal. La congresista aseguró que en este operativo habría existido manipulación de la escena, indicando que habrían movido el cuerpo y simularon un combate como justificación.

Según la representante, el hecho involucraría a un informante que habría sido presentado de manera irregular como integrante del Clan del Golfo, pese a que no existió ningún combate y la víctima no portaba armas.

¿Qué respondió el ministro?

Miranda aseguró que el subteniente Manuel Felipe Sánchez habría ordenado traerlo amarrado, con las manos hacia atrás y totalmente desarmado, para posteriormente dar la instrucción de asesinarlo.

Ante las denuncias, el ministro Pedro Sánchez confirmó que la Fiscalía asumió el liderazgo de las investigaciones para esclarecer ambos casos. Las autoridades judiciales deberán determinar si efectivamente hubo irregularidades en los procedimientos militares y si las víctimas eran civiles o integrantes de grupos armados ilegales.