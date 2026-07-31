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Ejército dio de baja a alias Efrén, una de las células de ‘Iván Mordisco’ en Vichada

El cabecilla del frente 39 de las disidencias de las Farc, con más de 30 años de trayectoria criminal, azotaba el oriente y sur del país.

Ejército dio de baja a alias Efrén, una de las células de ‘Iván Mordisco’ en Vichada
Foto: archivo AFP

Noticias RCN

julio 31 de 2026
05:48 p. m.
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Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional llevaron una operación conjunta en la que se logró la neutralización de alias Efrén, identificado como el principal cabecilla de la estructura 39 de la facción de ‘Iván Mordisco’ en el departamento de Vichada.

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De acuerdo con el comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo López Barreto, alias Efrén llevaba una trayectoria criminal de más de 30 años, consolidándose como uno de los principales articuladores de las actividades ilícitas de esta organización en las regiones del oriente y sur del país.

La operación representa un golpe significativo contra las estructuras armadas ilegales que operan en estas zonas fronterizas de Colombia.

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Duro golpe a las disidencias de ‘Iván Mordisco’

El general López explicó que la neutralización de este criminal se produce en el marco de la estrategia de seguridad implementada por las autoridades para desarticular las estructuras criminales que operan en el país.

Las disidencias de ‘Iván Mordisco’, una de las más antiguas de las extintas Farc, tienen presencia en varias regiones, especialmente en zonas de frontera. La captura o neutralización de sus cabecillas forma parte de los esfuerzos de las Fuerzas Militares por recuperar el control territorial en estas áreas.

Las autoridades no han entregado detalles sobre las circunstancias específicas de la operación por razones de seguridad operacional.

Este tipo de operaciones son parte de la estrategia de las autoridades para debilitar las capacidades operativas de los grupos armados ilegales que afectan la seguridad en diversas regiones del país, particularmente en zonas rurales y fronterizas donde mantienen influencia territorial.

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