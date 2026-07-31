Reportan la desaparición de Claudia Marcela Montalvo, encargada del Centro de Bienestar Animal en Guateque

Una semana ha transcurrido tras la desaparición de Claudia Marcela Montalvo, contratista de la Administración Municipal, encargada del Centro de Bienestar Animal en el municipio de Guateque, en Boyacá.

Según el más reciente informe de la Alcaldía del municipio, al momento de la desaparición la mujer vestía un buso verde, pantalón beige, zapatos negros y un sombrero azul.

Así mismo, se lograron dar con dos grabaciones en donde, al parecer, se muestra cuando la mujer salió por última vez de su residencia y tomó un bus de transporte.

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Últimas imágenes de Claudia Marcela Montalvo?

La Alcaldía del municipio dio a conocer que la mujer, de 59 años, fue vista por última vez sobre las 6:30 p.m., del pasado viernes 24 de julio, en la estación de servicio Biomax que se encuentra ubicada a la salida de Guateque. Entre sus características físicas destacan su estatura aproximada de 1,77 metros, piel pecosa y cabello crespo.

“Se solicita el apoyo de toda la comunidad y la región para dar con el paradero de Claudia Marcela Montalvo, contratista de la Administración Municipal, encargada del Centro de Bienestar Animal”, se lee en la imágen de su búsqueda.

Según información preliminar, dada por la FM, las autoridades lograron dar con dos grabaciones en donde se observa a la mujer antes de su desaparición. En el primer clip, captado por una cámara de seguridad, se observa a Claudia caminando por la vereda Goteras en donde, según testimonios, vivía en compañía de una amiga.

El segundo video deja ver a la mujer sobre una vía para tomar un bus de servicios intermunicipal que cumplía con la vía Guateque-Bogotá. Sin embargo, se desconoce si esta logró llegar a su destino o si descendió del vehículo.

Según el testimonio de Álvaro Martín Baez, secretario de Gobierno de Guateque, para la FM, Claudia siempre se caracterizó por ser una persona responsable que dedicó gran parte de su vida en torno a la protección de los animales que tenía bajo su cuidado.

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Líneas para reportar información sobre Claudia Marcela Montalvo

La Policía Nacional y la Fiscalía habilitaron distintos canales para que los ciudadanos brinden información que permita dar con el paradero de Claudia Marcela Montalvo.

Aquellos que cuenten con estos datos pueden comunicarse con la Estación de Policía Guateque al 3104425020, Fiscalía Guateque al 3185322818 y la Alcaldía de Guateque al 3104419567.