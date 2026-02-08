CANAL RCN
Colombia

Rescatan a dos turistas francesas extraviadas en páramo entre Bogotá y Choachí

De acuerdo con información preliminar, las mujeres se habrían perdido hacia las 6:30 de la tarde mientras recorrían el sector. En medio de su situación lograron comunicarse con la embajada de Francia para pedir ayuda.

FOTO: Bomberos Bogotá

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
07:48 a. m.
Durante la noche de este sábado 8 de febrero se conoció que dos turistas francesas que se encontraban de visita en el país vivieron horas de angustia tras extraviarse en una zona de páramo entre Bogotá y el municipio de Choachí.

Operativo de rescate salva a dos extranjeras perdidas en límites de Bogotá y Choachí

De acuerdo con información preliminar, las mujeres se habrían perdido hacia las 6:30 de la tarde mientras recorrían el sector.

En medio de su situación lograron comunicarse con la embajada de Francia para pedir ayuda y compartir su ubicación. Sin embargo, poco después se perdió el contacto con ellas.

Las coordenadas entregadas indicaban que se encontraban en un área de alta montaña con condiciones climáticas difíciles.

En el lugar, característico por bajas temperaturas, neblina y fuertes vientos, las turistas no contaban con agua ni un sitio de resguardo, lo que aumentó la preocupación por su estado de salud y seguridad.

Tras la alerta, funcionarios de la embajada francesa se desplazaron hacia la zona, mientras organismos de socorro iniciaban las labores de búsqueda.

Bomberos voluntarios y unidades de la Policía participaron en el operativo para dar con el paradero de las mujeres en medio de la complejidad del terreno.

Finalmente, fueron localizadas y rescatadas alrededor de la medianoche. Posteriormente, hacia las 5:00 de la mañana, lograron llegar a la carretera, donde un vehículo de la embajada francesa las recogió para trasladarlas de regreso a Bogotá.

