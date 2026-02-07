CANAL RCN
Colombia Video

Rescatan a madre y sus dos hijos en Necoclí durante emergencia en Urabá

Las autoridades señalaron que la madre y los menores fueron estabilizados tras el operativo de rescate y permanecen bajo observación.

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
06:04 p. m.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó este sábado sobre el rescate de una madre y sus dos hijos en la vereda Algodón Abajo, en Necoclí, en medio de la emergencia por lluvias que atraviesa la región de Urabá.

"Desde el Hospital nos informan que la familia se encuentra bien: el bebé continúa bajo observación médica, con tratamiento para una dificultad respiratoria”, señaló el gobernador.

Madre y sus dos hijos rescatados continúan bajo observación médica

De acuerdo con el reporte oficial, la madre y los menores fueron estabilizados tras el operativo de rescate y permanecen bajo seguimiento médico.

El caso se suma a las acciones de respuesta desplegadas por las autoridades departamentales para atender a las comunidades afectadas por la emergencia.

Calamidad pública en Urabá ante la emergencia por lluvias

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia aprobó el decreto de calamidad pública en Urabá, Bajo Cauca y Suroeste este viernes 6 de febrero durante un consejo extraordinario.

De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, 9.160 familias resultaron damnificadas y 14.423 hectáreas de cultivo afectadas.

