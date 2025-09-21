CANAL RCN
Cruel testimonio de joven que fue rescatada de una red de trata de personas en República Dominicana

La víctima fue engañada con promesas de trabajo sexual bien remunerado, pero al llegar fue sometida a explotación y violencia. Su rescate se logró gracias a una llamada familiar.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
02:03 p. m.
En las recientes horas, una joven antioqueña de 19 años fue rescatada de una red de trata de personas en República Dominicana, tras caer en las garras de una organización criminal que la engañó con falsas promesas de trabajo sexual bien remunerado.

Joven colombiana fue rescatada de una red de trata de personas en República Dominicana

La joven compartió su testimonio para que a otras mujeres no les pase lo mismo. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, relató cómo fue reclutada mientras estudiaba en Medellín.

“Yo estaba estudiando en Medellín y recibí una propuesta muy tentadora de irme para República Dominicana a trabajar como trabajadora sexual, a lo cual yo accedí”, aseguró.

Atraída por la promesa de dinero fácil, abandonó sus estudios universitarios y viajó a Santo Domingo.

Al llegar a la capital dominicana, la joven fue llevada a una casa de acogida, donde la realidad distó mucho de lo prometido.

“Me trataban mal, me humillaban, me quitaron los documentos, me acosaban por pagar el dinero, que era de verdad una cifra muy alta. Yo le di dinero a la persona, le di dos millones de pesos”, añadió la joven.

En este lugar de cautiverio, la joven conoció a otras mujeres en situaciones similares, algunas con secuelas psicológicas severas debido al maltrato extremo.

“Una quedó loca porque le dieron una droga muy fuerte que no se sabe que es y no reacciona. Ella es como una niña pequeña, tiene 26 años y una bebé de un año. Otra me contó que el mismo día que llegué a República Dominicana le pegaron un tiro”, añadió.

La salvación llegó cuando logró contactar a un familiar en Medellín, quien activó el botón de pánico de la aplicación Libertad. Esta acción permitió a Migración Colombia coordinar su rescate y repatriación.

Testimonio de colombiana víctima de una red de trata de personas

Ahora, de vuelta en su hogar, la joven advierte a las mujeres que “no se dejen llevar por la ambición y por el dinero, y mucho menos el dinero fácil, porque lo que viene fácil, se va fácil”.

Las autoridades continúan la búsqueda de la colombiana responsable de reclutar a la joven, quien está casada con un ciudadano dominicano y forma parte de esta red de trata.

