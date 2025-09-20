Hombre fue capturado por presunto abuso sexual a niña de 9 años en Cesar

Un vendedor de helados de 55 años fue capturado por las autoridades en el municipio de Bosconia, Cesar, por presuntamente abusar sexualmente de una menor de 9 años. El hecho generó indignación en la comunidad y puso en alerta a la Policía sobre posibles casos adicionales de abuso.

El presunto abusador, quien residía en la misma cuadra que la menor, aparentemente se ganó la confianza de sus vecinos a través de su oficio como vendedor de helados. Esta estrategia le habría permitido acercarse a los menores de la zona con intenciones delictivas.

La Policía y la Fiscalía procedieron a su captura inmediatamente después de que fuera dado de alta en un centro médico local.

Comunidad agredió al presunto abusador sexual

La detención se produjo tras un violento episodio en el que la comunidad enfurecida agredió físicamente al sospechoso al enterarse de las acusaciones en su contra. Como resultado de esta agresión, el hombre tuvo que ser trasladado a un centro médico donde permaneció varias horas antes de ser arrestado oficialmente.

Según las autoridades, existen indicios preocupantes de que este caso podría no ser aislado. Se están investigando posibles abusos a otros menores de la zona, lo que ha intensificado la preocupación entre los residentes y ha llevado a un llamado a la vigilancia comunitaria.

El hombre enfrenta cargos por acceso carnal violento

El detenido tendrá que responder ante la justicia por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años.

La captura del sospechoso ha sido recibida con un sentimiento mixto de alivio y consternación en Bosconia. Mientras los vecinos expresan su satisfacción por la rápida acción de las autoridades, también manifiestan su impresión por el hecho de que alguien aparentemente integrado en la comunidad pudiera cometer tales actos.

Las autoridades hicieron un llamado a la calma, instando a la población a confiar en el proceso judicial y a evitar tomar la justicia por mano propia, como ocurrió inicialmente con la agresión al sospechoso. Se espera que el caso siga su curso legal, garantizando tanto los derechos de la víctima como el debido proceso para el acusado.