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Gloria sufre de Parkinson y necesita ayuda en Bosa mientras espera su cirugía en la EPS

Además de la atención médica, Gloria sueña con tener una vivienda digna para ella y su hermano, también afectado por el Parkinson.

Mañana Express

septiembre 15 de 2026
08:27 a. m.
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Mañana Express llegó hasta la localidad de Bosa, en Bogotá, para contar la historia de Gloria Huentes, una mujer de 42 años que enfrenta el Parkinson desde los 27, enfermedad que comparte con dos de sus hermanos debido a una mutación genética.

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Su relato, marcado por la discriminación y las dificultades para acceder a la salud, conmovió a la audiencia y al periodista Felipe Arias, quien la visitó en su hogar.

“Estos últimos años han sido muy difíciles… lo discriminan a uno mucho por la discapacidad”, expresó Gloria, quien espera desde hace un año una cirugía de neuroestimulador cerebral que podría mejorar su calidad de vida.

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Salud y gestión médica

Tras la intervención del programa, se logró que su EPS Sura agendara una cita médica para el 23 de septiembre, paso clave para iniciar el proceso de valoración y acceder al procedimiento quirúrgico. “Ya me dieron la orden para el 23 de septiembre, que yo sé que con la ayuda de Dios y Sura voy a poder lograr tener calidad de vida”, dijo Gloria.

El sueño de Gloria: una casa propia

Además de la atención médica, Gloria sueña con tener una vivienda digna para ella y su hermano, también afectado por el Parkinson. Actualmente paga un arriendo que resulta costoso y difícil de sostener. El periodista Felipe Arias anunció durante el programa Mañana Express que gestionará apoyo con el Minuto de Dios para incluirla en un programa de vivienda. “El sueño más anhelado es poder tener mi techo para que mi hermano no pase necesidad”, afirmó.

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La comunidad de Bosa, junto con el programa y sus televidentes, se ha unido para apoyar a Gloria con donaciones a través del Nequi de su hija, 3224511340, mientras se avanza en los trámites médicos y de vivienda. Su historia refleja la fuerza de quienes luchan contra la enfermedad y la importancia de la solidaridad.

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