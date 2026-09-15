Vasco da Gama vs. Santa Fe: IA da su pronóstico y revela qué equipo clasificará a semifinales de Sudamericana

Vasco da Gama y Santa Fe se enfrentan este martes 15 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La serie está completamente abierta después del empate 0-0 en Bogotá, por lo que cualquier triunfo en São Januário significará la clasificación a las semifinales. El partido comenzará a las 5:00 p.m., hora colombiana.

De cara al encuentro, algunos modelos de inteligencia artificial que analizan estadísticas, rendimiento reciente y condición de local ponen a Vasco como favorito. Uno de estos modelos pronostica un 1-0 a favor del conjunto brasileño, con una probabilidad del 60% para la victoria local, frente al 24% para el empate y 16 % para un triunfo de Santa Fe.

Santa Fe busca romper una racha histórica en Brasil

El equipo dirigido por Pablo Repetto llega con argumentos para desafiar ese pronóstico. En la actual Sudamericana eliminó a Caracas en el play-off con un marcador global de 5-0 y posteriormente dejó en el camino a River Plate en los octavos de final, luego de empatar 1-1 en el global y ganar 8-7 en los penaltis.

Además, Santa Fe atraviesa un buen momento. El pasado viernes derrotó 1-0 a Deportes Tolima por el campeonato colombiano y mantiene una defensa que ha sido protagonista durante su campaña internacional.

Sin embargo, existe un dato que pesa, pues Santa Fe todavía no ha ganado un partido oficial en Brasil. En sus 15 presentaciones anteriores registra cuatro empates y 11 derrotas.

Un partido que puede definirse por un solo gol

El 0-0 de la ida obliga a Vasco a buscar la victoria ante su público, mientras que Santa Fe sabe que otro empate llevaría la definición a los penaltis. Por eso, el pronóstico de IA de un encuentro cerrado tiene sentido, aunque no garantiza el resultado.

El ganador de esta serie enfrentará en semifinales al vencedor de Boca Juniors vs. São Paulo, duelo que también se define este martes.