Mhoni Vidente realizó nueva predicción en la que mencionó a Colombia: ¿qué dijo?

El 8 de septiembre de 2026, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo presente en Colombia.

Rubio llegó a Barranquilla para reunirse con Abelardo de la Espriella, el presidente de Colombia, y Omar Bula, el canciller. Además, las conversaciones giraron en torno a la seguridad, el comercio y la lucha contra el narcotráfico.

En medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente leyó sus cartas y explicó la razón principal por la que el secretario de Estado de Estados Unidos, que es el hombre de confianza de Donald Trump, hizo presencia en países como Colombia.

Esto dijo Mhoni Vidente tras la estadía de Marco Rubio en Colombia

Según uno de los análisis más recientes de Mhoni Vidente, Marco Rubio visitó Colombia como una estrategia para ser el próximo mandatario estadounidense.

"¿Qué está pasando con Marco Rubio? Acaba de ir a Ecuador, a Perú y Colombia para darles la mano, abrazarlos y juntarlos otra vez en cuestiones del Escudo de las Américas que acaba de fundar el presidente Trump", planteó la reconocida astróloga.

"Pero, ¿por qué este refuerzo? Porque estará en campaña y diciéndole a todo el mundo que va a ser el próximo candidato a la presidencia de Estados Unidos. Les está hablando en español a la gente de América Latina y comunicándose mejor con las personas que están alrededor de la cúpula de Estados Unidos. Todo sería una precampaña por parte del secretario más poderoso del mundo, así que está juntando votos o haciendo méritos para que en el 2029 sea el candidato a la presidencia y la gane", añadió Mhoni Vidente.

Marco Rubio habló en exclusiva con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN

Durante su más reciente estadía en Colombia, Marco Rubio tuvo una entrevista exclusiva con José Manuel Acevedo y reconoció que, mientras que él estuvo en el Senado, Colombia siempre fue el socio de Sudamérica más importante para Estados Unidos por los constantes diálogos que se mantuvieron en términos de seguridad y comercio.

Sin embargo, el secretario de Estado también planteó que esa relación tuvo una interrupción durante los últimos cuatro años, pero que cree que, con la llegada del nuevo Gobierno, se va a recuperar el enlace e, incluso, a ampliarse.