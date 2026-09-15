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¿Por qué tembló cinco veces en Colombia? SGC confirmó dos fenómenos

Un enjambre sísmico, con epicentro en Istmina produjo una serie de movimientos telúricos en Cali y otras ciudades.

Yhonay Díaz

septiembre 15 de 2026
08:32 a. m.
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Cinco movimientos sísmicos sacudieron el país el 14 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó que se trató de un enjambre sísmico con epicentro en Istmina, Chocó.

Este es el balance oficial del Servicio Geológico Colombiano tras los fuertes temblores de hoy 14 de septiembre
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Este fenómeno sísmico se sintió en ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Armenia, las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto que dejó más de 300 fallecidos.

Tras los movimientos telúricos consecutivos de las últimas horas, se registraron evacuaciones en las zonas más afectadas por el terremoto por las condiciones en las que quedaron muchas de las estructuras.

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¿Por qué tembló cinco veces en Colombia?

Según el Servicio Geológico Colombiano, los eventos son parte de dos grupos de sismos: uno de réplicas, con profundidades que varían entre los 70 y 120 kilómetros, y un enjambre sísmico que podría continuar por días, semanas, o incluso meses.

El enjambre sísmico es una serie de temblores de intensidades variables que ocurren en una misma región y tiempo, sin un sismo principal identificable. Este tipo de fenómenos puede desaparecer sin aviso, explicó Freddy Tovar, coordinador de la red sismológica nacional:

Un enjambre sísmico puede durar días, semanas o meses y posteriormente desaparece. Por eso es importante que sigamos información oficial del SGC.

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Así se vivieron los cinco temblores en Cali

Los movimientos que se sintieron ayer en la Cali y también en otros municipios del departamento fueron fuertes, generando temor.

En Buenaventura, otro de los municipios afectados, la situación llevó al desalojo de varias estructuras por precaución, ya que hay preocupación sobre la estabilidad de algunas edificaciones.

La prioridad para las autoridades es garantizar la seguridad de la población. Se están evaluando potenciales rutas de evacuación y medidas para asegurar las edificaciones que puedan presentar riesgo de colapso.

Este proceso requiere de un monitoreo constante y la comunicación directa entre los organismos de emergencia y la ciudadanía.

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