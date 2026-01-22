CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Seis menores fueron dejados a su suerte en Bogotá: así los encontraron

Dos fueron rescatados en Ciudad Bolívar, mientras que el resto estaba en Kennedy.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 22 de 2026
02:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, las autoridades rescataron a seis niños que habían sido abandonados en Bogotá.

Rescatan a dos perros que, según denuncias, habrían sido abusados sexualmente en un barrio de Bogotá
RELACIONADO

Rescatan a dos perros que, según denuncias, habrían sido abusados sexualmente en un barrio de Bogotá

El operativo se llevó a cabo en dos localidades. El primero fue en el barrio Manuela Beltrán de Ciudad Bolívar, donde a los policías les avisaron que dos menores estaban llorando adentro de una vivienda.

Menores fueron abandonados en dos viviendas

Le pidieron autorización a un inquilino para entrar y se toparon con los niños, quienes habían sido dejados en abandono y estaban asustados. Sin esperar, se puso en marcha el respectivo proceso de restablecimiento de derechos.

Por el barrio Tintalito de Kennedy, ocurrió el segundo caso. Resulta que el dueño de una vivienda reportó que cuatro jóvenes de 5 a 11 años habían quedado abandonados. Los uniformados ingresaron al sitio y los rescataron.

El Ministerio de Justicia recuerda que, para denunciar un posible caso de abandono, lo óptimo es comunicarse con la línea (57 1) 01 8000 91 80 80 del Bienestar Familiar. En caso de que se sume una presunta situación de maltrato o violencia, es necesario ponerse en contacto con la Policía.

Condena por abandonar menores: esto dice la ley

Tras esto, el ICBF acudirá al lugar con los uniformados, en caso de requerirlo. Posteriormente, comenzará el restablecimiento de los derechos y los menores quedan bajo el poder de la entidad. El proceso es acompañado por las comisarías de familia.

Aprehenden por segunda vez a joven implicada en el asesinato de David Nocua en Bogotá
RELACIONADO

Aprehenden por segunda vez a joven implicada en el asesinato de David Nocua en Bogotá

Es importante mencionar que si un adulto incurre en este crimen, puede recibir condenas en prisión que van de los 32 a los 108 meses (de 2 a 9 años); según explica el Código Penal en el artículo 127. Pueden aumentar si se hallan otros delitos, como lo es el maltrato.

Cifras de la Policía muestran que en lo corrido de 2025, se llevó a cabo el rescate de 215 niños que habían sido abandonados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

Grupos que delinquen en la frontera colombo-ecuatoriana controlan 90 pasos ilegales

Medellín

SIC advierte consecuencias legales ante la cancelación de alojamientos en Medellín por concierto de Bad Bunny

Asesinatos en Colombia

Video de los últimos segundos con vida del organizador de bodas Diego Mazabel, asesinado en Cali

Otras Noticias

Artistas

"Es un riesgo": reconocido cantante confirmó que no estará en el homenaje de Yeison Jiménez en El Campín

El próximo 31 de enero se llevará el concierto en homenaje al fallecido cantante.

Dólar

Notable caída en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 22 de enero de 2026

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 22 de enero de 2026.

Cuidado personal

¿Es normal sentir sueño después de comer? Lo que dice la biología

Ucrania

Zelenski anuncia acuerdo con Trump sobre garantías de seguridad para Ucrania

Independiente Santa Fe

El premio económico que recibirá Santa Fe tras vencer a Junior en la Superliga