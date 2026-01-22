VIDEO | Seis menores fueron dejados a su suerte en Bogotá: así los encontraron

En las últimas horas, las autoridades rescataron a seis niños que habían sido abandonados en Bogotá.

El operativo se llevó a cabo en dos localidades. El primero fue en el barrio Manuela Beltrán de Ciudad Bolívar, donde a los policías les avisaron que dos menores estaban llorando adentro de una vivienda.

Menores fueron abandonados en dos viviendas

Le pidieron autorización a un inquilino para entrar y se toparon con los niños, quienes habían sido dejados en abandono y estaban asustados. Sin esperar, se puso en marcha el respectivo proceso de restablecimiento de derechos.

Por el barrio Tintalito de Kennedy, ocurrió el segundo caso. Resulta que el dueño de una vivienda reportó que cuatro jóvenes de 5 a 11 años habían quedado abandonados. Los uniformados ingresaron al sitio y los rescataron.

El Ministerio de Justicia recuerda que, para denunciar un posible caso de abandono, lo óptimo es comunicarse con la línea (57 1) 01 8000 91 80 80 del Bienestar Familiar. En caso de que se sume una presunta situación de maltrato o violencia, es necesario ponerse en contacto con la Policía.

Condena por abandonar menores: esto dice la ley

Tras esto, el ICBF acudirá al lugar con los uniformados, en caso de requerirlo. Posteriormente, comenzará el restablecimiento de los derechos y los menores quedan bajo el poder de la entidad. El proceso es acompañado por las comisarías de familia.

Es importante mencionar que si un adulto incurre en este crimen, puede recibir condenas en prisión que van de los 32 a los 108 meses (de 2 a 9 años); según explica el Código Penal en el artículo 127. Pueden aumentar si se hallan otros delitos, como lo es el maltrato.

Cifras de la Policía muestran que en lo corrido de 2025, se llevó a cabo el rescate de 215 niños que habían sido abandonados.