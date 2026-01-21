CANAL RCN
Colombia

Aprehenden por segunda vez a joven implicada en el asesinato de David Nocua en Bogotá

La joven fue cómplice en el crimen contra el adolescente de 14 años. Debía estar cumpliendo una medida de internamiento preventivo.

Últimos momentos de David Nocua.
Últimos momentos de David Nocua. Foto: Noticias RCN.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 21 de 2026
05:03 p. m.
La tarde del jueves 8 de mayo de 2025 le cambió la vida a una familia en el sur de Bogotá. Aquel día, fue reportado como desaparecido David Esteban Nocua Monroy, un joven de 14 años.

El menor había salido del colegio Miguel de Cervantes en el barrio Miravalle, localidad de Usme. Sin embargo, no volvió a casa. Las búsquedas se pusieron en marcha, pero el lamentable desenlace se dio un par de días después, el sábado 10 de mayo.

Paso a paso: así ocurrió el brutal asesinato

Los restos del adolescente fueron encontrados en inmediaciones del río Tunjuelito con signos de violencia. Esto abrió la línea investigativa de un posible asesinato y las cámaras fueron vitales para confirmarlo.

A partir de los videos, salieron a la luz los últimos momentos del joven, justamente cerca de la zona en donde se encontró el cuerpo. Estaba acompañado de otros dos adolescentes de 14 y 15 años respectivamente, los principales sospechosos.

Las pesquisas apuntaron a que los acompañantes lo atacaron con puñal hasta acabar con su vida. La situación comenzó cuando su exnovia lo engañó al decirle que quería volver a estar con él, pero fue la fachada para llevarlo al sitio alejado en el barrio José Sucre.

Joven debía estar cumpliendo la medida

En julio, la justicia los sentenció con siete años de internamiento preventivo, luego de que ambos aceptaran su responsabilidad en el delito de homicidio agravado. Sin embargo, la joven de 15 años evadió el sitio en donde estaba cumpliendo la medida.

Pues bien, este miércoles 21 de enero, la Policía la ubicó en una vivienda en la localidad de Kennedy. La aprehendieron y luego quedó en poder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que se encargará del paso a seguir para que cumpla con el internamiento.

