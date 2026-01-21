Rescatan a dos perros que, según denuncias, habrían sido abusados sexualmente en un barrio de Bogotá

Un indignante hecho se registró en el barrio Puerto Rico, en Bogotá, donde dos perros fueron rescatados tras denuncias de la comunidad que alertaban sobre comportamientos irregulares y posibles agresiones físicas y sexuales contra los animales.

Las advertencias de los vecinos activaron una respuesta inmediata de las autoridades distritales, que pusieron en marcha un operativo conjunto con el objetivo de verificar la situación y proteger a los caninos.

Rescatan a dos perros presuntamente abusados sexualmente en Bogotá

El procedimiento se adelantó mediante un operativo relámpago liderado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en coordinación con la Policía, luego de recibir múltiples reportes ciudadanos que describían hechos alarmantes en el sector.

Al llegar al lugar señalado, médicos veterinarios del IDPYBA realizaron una valoración preliminar a los dos perros, con el propósito de establecer su condición física y emocional.

Durante esta evaluación inicial, los profesionales identificaron evidencias que sugerían un ambiente peligroso y posibles lesiones compatibles con las denuncias recibidas, lo que llevó a las autoridades a actuar de manera inmediata.

¿Qué pasó con los dos perritos que presuntamente eran abusados en Puerto Rico, Bogotá?

Ante los hallazgos, se tomó la decisión de realizar la aprehensión preventiva de los animales, con el fin de salvaguardar su integridad y evitar que continuaran expuestos a un posible escenario de maltrato.

Tras el rescate, los perros fueron trasladados y quedaron bajo custodia directa del IDPYBA, donde actualmente reciben atención especializada.

Allí, los equipos veterinarios trabajan en la estabilización de su estado de salud y en la evaluación del impacto psicológico que habría dejado el presunto abuso.

Paralelamente, el hecho escaló al ámbito judicial. El Instituto confirmó que el caso se encuentra en articulación con la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el análisis de los elementos materiales probatorios y la evidencia física recolectada durante el procedimiento.