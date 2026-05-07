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Restablecen la operación del TransMiCable tras superar la novedad técnica

La novedad se registró el viernes y finalmente pudo superarse. Las autoridades explicaron cuál fue la causa.

TransMiCable en Ciudad Bolívar.
TransMiCable en Ciudad Bolívar. Foto: Transmilenio.

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julio 05 de 2026
11:43 a. m.
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Este domingo 5 de julio, la Operadora Distrital de Transporte dio a conocer que se superó la novedad en el TransMiCable de Ciudad Bolívar y el sistema volvió a operar con normalidad.

¿Por qué está suspendido el servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar?
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A las 5:00 a.m. del viernes 3 de julio, Transmilenio informó que el TransMiCable quedaba suspendido por novedades técnicas. Para atender la demanda de pasajeros, se reforzaron los paraderos para las rutas 624, P39, HK646, HD627, HB631, 6-4 Paraíso y HH632 hasta Vista Hermosa.

¿Qué medidas se tomaron?

Con el paso de las horas, continuó la afectación, por lo que se dispuso de una oferta adicional con buses con capacidad de 80 a 120 pasajeros para los servicios: HK646, HA610, HB631 y T11.

“Iniciamos las actuaciones contempladas en el contrato para dar apertura al procedimiento administrativo correspondiente, con el fin de establecer las responsabilidades y determinar el alcance de la afectación”, sostuvo la compañía.

La buena noticia llegó un par de días después. La Rolita informó que se superó la novedad y el sistema se restableció. La causa fue un “fallo fortuito de una tarjeta electrónica del sistema de control y potencia del sistema”.

¿Cuál fue la causa?

Esta tarjeta es clave para el funcionamiento, pero no cuenta con amplia disponibilidad en el país. Eso implica que reemplazarla conlleve traer un componente de importación.

Cuando finalmente llegó el dispositivo, se llevaron a cabo la respectiva instalación, pruebas y verificaciones pertinentes. Para restablecer el servicio, se necesitaba contar con garantías en torno a la seguridad, velocidad y distanciamiento.

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A modo de símil, las autoridades señalaron que la falla fue similar a cuando un computador deja de encender. Antes de cambiarlo por completo, se debe tener claridad acerca de dónde fue la falla y así contar con un diagnóstico certero.

A lo largo de las horas en las que duró la afectación, las autoridades mantuvieron los protocolos de atención y el equipo encargado para no afectar a los pasajeros.

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