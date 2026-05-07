CANAL RCN
Colombia

Hombre habría difundido contenido sexual de menores a través de un juego en línea

Tras la alerta desde Estados Unidos, ubicaron a este hombre en Santa Marta.

Cárcel para hombre que habría difundido contenido sexual de menores.
Cárcel para hombre que habría difundido contenido sexual de menores. Foto: diseñada por Magnific | Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

julio 05 de 2026
10:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades dieron a conocer un entramado en el que presuntamente hubo abuso sexual de menores bajo la fachada de un juego en línea.

Se disfrazó de vigilante para entrar al apartamento de su expareja en Bogotá: la golpeó, la amarró y la abusó
RELACIONADO

Se disfrazó de vigilante para entrar al apartamento de su expareja en Bogotá: la golpeó, la amarró y la abusó

El caso comenzó a destaparse tras los reportes de una plataforma de mensajes internacional. Esta información llegó al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos y fue comunicada con la Fiscalía.

Las víctimas tenían entre seis y 17 años

“A través de una carta que tiene como data 3 de marzo de 2026, que fue remitida por el agregado adjunto de la Embajada de Estados Unidos, se expone que una persona habría transmitido contenido de material de abuso sexual”, detalló la fiscal.

Las pesquisas entonces se centraron en Wadin Rafael de Alba Navarro Carrera, debido a que presuntamente guardó el contenido sexual de jóvenes de seis a 17 años. Además, habría distribuido este material en Santa Marta por medio del juego en línea.

Según informó el ente acusador, hay registros que, en febrero de este año, supuestamente este hombre les sacó provecho a los servicios de mensajes, chat y videollamadas del juego para difundir el contenido explicito.

La pista que lo delató: el correo electrónico

La pista que ayudó a ponerle fin a su accionar criminal fue el correo electrónico vinculado a la cuenta con la que se adentraba en el mundo digital. En gran parte del contenido, además, se evidenció la presencia de adultos cometiendo los vejámenes.

Santa Marta responde por el vertimiento de aguas residuales en calles de la ciudad
RELACIONADO

Santa Marta responde por el vertimiento de aguas residuales en calles de la ciudad

Las estimaciones apuntan que habría publicado 63 archivos (14 videos, mp3 e imágenes) de esta índole. Con estos hallazgos, unidades lo ubicaron en Magdalena para capturarlo. Lo imputaron por el delito de pornografía con personas menores de 18 años en concurso homogéneo y sucesivo.

Tras la respectiva audiencia ante un juez de control de garantías y la no aceptación de los cargos, De Alba fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

Defensoría emite alerta temprana para Sitionuevo, Magdalena: preocupan los grupos armados

Ministerio del Deporte

Patricia Duque deja de ser la ministra del Deporte: comunicado oficial

Medicina Legal

Alarmas por muertes ocasionadas tras la mezcla de cocaína adulterada y bebidas de origen dudoso

Otras Noticias

Epa Colombia

Preocupación por 'Epa Colombia': Yina Calderón alertó a sus seguidores

Yina Calderón lanzó preocupante mensaje sobre 'Epa Colombia'. ¿Qué dijo?

Tour de Francia

🚨EN VIVO 🚨 Vea la etapa 2 del Tour de Francia por el Canal RCN

Tour de Francia 2026 EN VIVO: siga la etapa 2 por el Canal RCN.

Enfermedades

Plan Decenal de Minsalud para controlar y fortalecer la respuesta contra el cáncer en Colombia

FIFA

¿Cuántos mensajes racistas y de odio en redes sociales ha dejado el Mundial? Esto dijo la FIFA

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de julio de 2026: conozca el premio mayor