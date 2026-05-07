Hombre habría difundido contenido sexual de menores a través de un juego en línea

Las autoridades dieron a conocer un entramado en el que presuntamente hubo abuso sexual de menores bajo la fachada de un juego en línea.

El caso comenzó a destaparse tras los reportes de una plataforma de mensajes internacional. Esta información llegó al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos y fue comunicada con la Fiscalía.

Las víctimas tenían entre seis y 17 años

“A través de una carta que tiene como data 3 de marzo de 2026, que fue remitida por el agregado adjunto de la Embajada de Estados Unidos, se expone que una persona habría transmitido contenido de material de abuso sexual”, detalló la fiscal.

Las pesquisas entonces se centraron en Wadin Rafael de Alba Navarro Carrera, debido a que presuntamente guardó el contenido sexual de jóvenes de seis a 17 años. Además, habría distribuido este material en Santa Marta por medio del juego en línea.

Según informó el ente acusador, hay registros que, en febrero de este año, supuestamente este hombre les sacó provecho a los servicios de mensajes, chat y videollamadas del juego para difundir el contenido explicito.

La pista que lo delató: el correo electrónico

La pista que ayudó a ponerle fin a su accionar criminal fue el correo electrónico vinculado a la cuenta con la que se adentraba en el mundo digital. En gran parte del contenido, además, se evidenció la presencia de adultos cometiendo los vejámenes.

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Las estimaciones apuntan que habría publicado 63 archivos (14 videos, mp3 e imágenes) de esta índole. Con estos hallazgos, unidades lo ubicaron en Magdalena para capturarlo. Lo imputaron por el delito de pornografía con personas menores de 18 años en concurso homogéneo y sucesivo.

Tras la respectiva audiencia ante un juez de control de garantías y la no aceptación de los cargos, De Alba fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.