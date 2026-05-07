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🚨EN VIVO 🚨 Vea la etapa 2 del Tour de Francia por el Canal RCN

Tour de Francia 2026 EN VIVO: siga la etapa 2 por el Canal RCN.

ver el tour de francia etapa 2 en vivo
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 05 de 2026
08:57 a. m.
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El Tour de Francia 2026 continúa este domingo 5 de julio con una exigente segunda etapa entre Tarragona y Barcelona. La jornada podrá seguirse EN VIVO por la pantalla del Canal RCN y todas sus plataformas digitales, con los favoritos buscando descontar tiempo frente al líder Jonas Vingegaard.

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El Tour de Francia 2026 entra en una nueva jornada luego de un inicio que dejó movimientos importantes en la clasificación general. La victoria del danés Jonas Vingegaard en la contrarreloj inaugural le permitió vestirse con el maillot amarillo y enviar un primer mensaje a sus principales rivales, especialmente al esloveno Tadej Pogacar.

Ahora, la atención se centra en la etapa 2, un recorrido que promete emociones por sus ascensos y que podría provocar nuevos cambios entre los favoritos al título de la ronda francesa.

¿Dónde ver EN VIVO la etapa 2 del Tour de Francia 2026?

La segunda jornada del Tour de Francia se disputa este domingo 5 de julio sobre un recorrido de 168,5 kilómetros, con salida en Tarragona y llegada en Barcelona.

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Los aficionados podrán disfrutar de la transmisión EN VIVO a través de la señal abierta del Canal RCN y también por las plataformas digitales del canal, con el seguimiento completo de una de las competencias más importantes del ciclismo mundial.

¿Cómo será el recorrido de la etapa 2?

Aunque no será una etapa de alta montaña, el trazado presenta varias dificultades que podrían favorecer ataques en los kilómetros finales.

Los principales desafíos estarán en los ascensos a la Côte de Begues y al tradicional Castillo de Montjuïc, un escenario emblemático del ciclismo español que puede resultar decisivo para quienes busquen diferencias antes del remate en Barcelona.

Los equipos de los favoritos deberán controlar el ritmo para evitar sorpresas y proteger a sus líderes en una jornada que combina desgaste físico y estrategia.

Así está la clasificación general del Tour de Francia 2026

Después de la contrarreloj inaugural, Jonas Vingegaard lidera la clasificación general con una ventaja sobre varios de los grandes candidatos al título.

El italiano Filippo Ganna ocupa la segunda posición a ocho segundos, mientras que Tadej Pogacar es tercero a doce segundos. Más atrás aparecen Juan Ayuso y Remco Evenepoel, quienes también mantienen intactas sus opciones de pelear por el maillot amarillo.

En cuanto a la representación colombiana, Sergio Andrés Higuita es el mejor ubicado en la casilla 54, mientras que Egan Bernal buscará recuperar terreno durante las próximas jornadas para acercarse al grupo de aspirantes.

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Con una etapa más exigente que la anterior, el Tour de Francia 2026 promete nuevas emociones y posibles cambios en la clasificación general.

Para ver la carrera, click aquí.

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