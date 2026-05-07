Defensoría emite alerta temprana para Sitionuevo, Magdalena: preocupan los grupos armados

Este domingo 5 de julio, la Defensoría emitió la alerta temprana 014 de 2026 para Sitionuevo en Magdalena.

Las autoridades, entonces, deben estar alerta principalmente en los centros poblados palafíticos de Nueva Venecia y Buenavista, y los corregimientos de Palermo, caseríos La Canchera, Caño Clarín, Villa Clarín; veredas San Antonio, Carmona y La Trinidad.

¿Qué grupos armados están presentes?

La Defensoría encendió las alarmas por la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia (o Clan del Golfo) y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) por Atlántico y Magdalena. A esto se suma la presencia de Los Carperos, un grupo que se ha articulado con otros para sembrar terror.

A nivel geográfico, Sitionuevo es un punto clave por su cercanía a la Sierra Nevada de Santa Marta, el río Magdalena y el mar Caribe. No obstante, esto ha hecho que sea un corredor deseado por los grupos criminales.

Por causa de estas estructuras, se tienen registros de varias masacres que dejaron como víctimas a pobladores de Nueva Venecia.

El llamado a las autoridades

También han ocurrido casos en los que las estructuras estarían imponiendo normas de comportamiento, restricciones en el transporte y extorsiones a los trabajadores del turismo.

Es tal la gravedad que los pescadores han sido desplazados de sus hogares. Aparte de ser una afectación a su integridad, afecta el desarrollo económico de una zona clave.

En ese orden de ideas, se formularon 15 recomendaciones urgentes para las entidades locales y nacionales, incluyendo al Ministerio del Interior, la Armada, Policía y Fiscalía para tomar medidas.

“El Estado debe actuar bajo un enfoque de seguridad humana para salvaguardar la vida y la integridad de los habitantes de Sitionuevo”, afirmó la entidad.