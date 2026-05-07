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Patricia Duque deja de ser la ministra del Deporte: comunicado oficial

Estuvo en el cargo desde el 3 de marzo de 2025.

Patricia Duque.
Patricia Duque. Foto: Ministerio del Deporte.

Noticias RCN

julio 05 de 2026
07:41 a. m.
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A través de un comunicado, Patricia Duque informó que el gobierno le notificó que no iba a continuar siendo la ministra del Deporte. A partir de la fecha 4 de julio, concluyó su gestión.

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Duque tomó las riendas de la cartera desde el 3 de marzo de 2025 como reemplazo de Luz Cristina López. Fue la cuarta ministra, después de Isabel Urrutia, Astrid Rodríguez y la anteriormente mencionada.

¿Cuánto tiempo estuvo de ministra?

“Me retiro con la tranquilidad de haber trabajado incansablemente por el deporte, la recreación y la actividad física en Colombia y con la satisfacción de haber construido importantes avances”, con estas palabras se despidió del cargo.

Duque destacó que en 2025 hubo una ejecución presupuestal del 98.5 % y solo este año ya había alcanzado el 81 %. También mencionó las medallas ganadas por los deportistas en diferentes competiciones.

En materia de gestión, sostuvo que durante su administración se entregaron 128 escenarios recreodeportivos y 113 canchas y parques. Además, más de 600 mil estudiantes participaron en juegos Intercolegiados.

Por otro lado, 260.000 menores hicieron parte de la Jornada Deportiva Escolar Complementaria, un espacio enfocado en el desarrollo de sus capacidades, fortalecimiento de sus proyectos de vida y construcción de hábitos saludables.

¿Qué pasará con el empalme?

Duque resaltó, de igual forma, la Cuenta Satélite del Deporte (con el apoyo del Dane), la construcción del Sistema Único de Información del Deporte (SIUD), la reglamentación del Fondo Cuenta del Ministerio del Deporte y el Laboratorio de Control al Dopaje, entre otros logros.

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Culminado el documento, extendió su agradecimiento al Comité Olímpico, Comité Paralímpico, la Federación Colombiana de Deportes para Sordos, las federaciones deportivas, los dirigentes y a la prensa; así como todos los funcionarios que hicieron parte de la cartera.

En cuanto al empalme con el gobierno entrante, Duque señaló: “Dispuesta a atender los requerimientos de información para tal fin”.

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