CANAL RCN
Colombia Video

¡Ojo! Impusieron restricción total a los cigarrillos y vapers en entornos educativos de Medellín

No se podrá fumar, vapear, vender o promocionar estos productos dentro y alrededor de jardines, colegios y universidades.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
08:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía de Medellín tomo una drástica decisión que cambia las reglas en los espacios académicos.

Madre asesinó y ocultó 4 años a sus hijos en maletas en una bodega: una subasta reveló el aterrador crimen
RELACIONADO

Madre asesinó y ocultó 4 años a sus hijos en maletas en una bodega: una subasta reveló el aterrador crimen

Se trata de una resolución que prohíbe el consumo de cigarrillos tradicionales y electrónicos en cualquier lugar asociado a instituciones educativas, desde los jardines infantiles hasta las universidades.

Prohíben el consumo de cigarrillos y vapeadores en entornos escolares de Medellín

La Secretaría de Salud de Medellín adoptó una resolución que prohíbe, sin excepción, fumar, vapear y comercializar cigarrillos o cigarrillos electrónicos en todos los entornos educativos.

La restricción alcanza a instituciones públicas y privadas, abarcando toda la cadena educativa: jardines, colegios, centros técnicos, instituciones de formación superior y universidades.

La prohibición también se extiende a las áreas externas que rodean estos establecimientos, donde tampoco podrá haber promoción, venta o actividades que faciliten el acceso a vapeadores o cigarrillos.

¿Por qué prohibieron los cigarrillos y los vapers en entornos educativos de Medellín?

Las cifras fueron las que motivaron esta medida, ya que el 40% de los estudiantes de colegio ha consumido cigarrillos o vapeadores, y el 38% de los universitarios también ha usado alguna vez estos dispositivos.

Mujer fue secuestrada por un hombre que conoció en una discoteca de Medellín: fue llevada hasta Ecuador
RELACIONADO

Mujer fue secuestrada por un hombre que conoció en una discoteca de Medellín: fue llevada hasta Ecuador

Para la administración local, estos datos confirman que el consumo está profundamente instalado en la población estudiantil y que se requiere una intervención inmediata.

La secretaria de Salud, Natalia López, insistió en que el propósito central es retirar de los espacios educativos cualquier factor que incentive el consumo:

Que nuestros adolescentes y jóvenes cada vez menos tengan ese factor de riesgo a su alrededor para el consumo de cigarrillos y cigarrillos electrónicos.

Ahora, como parte de la implementación, 113 instituciones ya actualizaron sus manuales de convivencia para declararse espacios libres de humo y aerosoles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría evalúa suspender al general Huertas y a Wilmar Mejía por sus presuntos vínculos con disidencias de 'Calarcá'

Defensoría del Pueblo

Defensora del Pueblo sugiere que “se necesita una evaluación” de los diálogos de paz tras revelación de los archivos de Calarcá

Ministerio de Hacienda

Abogado de Ricardo Bonilla se pronunció tras anuncio de imputación por caso UNGRD

Otras Noticias

Enfermedades

Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad

Entidades internacionales emitieron una alerta crítica mundial y ordenaron el retiro masivo sobre este producto.

Masterchef Celebrity Colombia

Valentina Taguado reaccionó tras perder la final de MasterChef Celebrity: "¿Para qué destilar tanto odio?"

La locutora habló en el programa ¿Que hay pa' dañar? del Canal RCN tras su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, donde fue finalista.

Champions League

Los partidazos de Champions League para hoy miércoles 26 de noviembre: horarios y TV

Dólar

Nuevo giro inesperado en el precio del dólar en Colombia hoy 26 de noviembre de 2025: así se cotizó

Abuso

Madre asesinó y ocultó 4 años a sus hijos en maletas en una bodega: una subasta reveló el aterrador crimen