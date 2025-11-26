¡Ojo! Impusieron restricción total a los cigarrillos y vapers en entornos educativos de Medellín

La Alcaldía de Medellín tomo una drástica decisión que cambia las reglas en los espacios académicos.

Se trata de una resolución que prohíbe el consumo de cigarrillos tradicionales y electrónicos en cualquier lugar asociado a instituciones educativas, desde los jardines infantiles hasta las universidades.

Prohíben el consumo de cigarrillos y vapeadores en entornos escolares de Medellín

La Secretaría de Salud de Medellín adoptó una resolución que prohíbe, sin excepción, fumar, vapear y comercializar cigarrillos o cigarrillos electrónicos en todos los entornos educativos.

La restricción alcanza a instituciones públicas y privadas, abarcando toda la cadena educativa: jardines, colegios, centros técnicos, instituciones de formación superior y universidades.

La prohibición también se extiende a las áreas externas que rodean estos establecimientos, donde tampoco podrá haber promoción, venta o actividades que faciliten el acceso a vapeadores o cigarrillos.

¿Por qué prohibieron los cigarrillos y los vapers en entornos educativos de Medellín?

Las cifras fueron las que motivaron esta medida, ya que el 40% de los estudiantes de colegio ha consumido cigarrillos o vapeadores, y el 38% de los universitarios también ha usado alguna vez estos dispositivos.

Para la administración local, estos datos confirman que el consumo está profundamente instalado en la población estudiantil y que se requiere una intervención inmediata.

La secretaria de Salud, Natalia López, insistió en que el propósito central es retirar de los espacios educativos cualquier factor que incentive el consumo:

Que nuestros adolescentes y jóvenes cada vez menos tengan ese factor de riesgo a su alrededor para el consumo de cigarrillos y cigarrillos electrónicos.

Ahora, como parte de la implementación, 113 instituciones ya actualizaron sus manuales de convivencia para declararse espacios libres de humo y aerosoles.