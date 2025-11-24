CANAL RCN
Colombia Video

Mujer fue secuestrada por un hombre que conoció en una discoteca de Medellín: fue llevada hasta Ecuador

Lo que comenzó como un encuentro en una discoteca terminó en una pesadilla en Ecuador.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
12:17 p. m.
Una mujer de Medellín vivió una pesadilla tras conocer a un hombre en una discoteca a finales de octubre.

Luego de varios días de cercanía con él, aceptó viajar a Ecuador en un desplazamiento que, según los investigadores, la llevó directamente a un escenario de intimidación, agresiones y control.

La situación se extendió durante once días en un hotel de Quito, donde el individuo la mantuvo retenida hasta que ella consiguió alertar a su mamá.

Cronología del secuestro de una mujer en una discoteca de Medellín

La cronología de este caso inicia cuando la víctima entabla comunicación con el hombre después de coincidir en un establecimiento nocturno en Medellín.

La relación avanzó rápidamente y, para el 7 de noviembre, ambos emprendieron viaje hacia Ecuador. Al llegar a un hotel en la ciudad de Quito, el comportamiento del individuo cambió por completo.

La privó de su libertad, la amenazó y, según los informes de las autoridades, incluso la obligó a sostener relaciones sexuales con él.

Durante esos once días, la mujer estuvo bajo presión constante dentro de la habitación. De acuerdo con lo relatado por los investigadores, el hombre controlaba sus movimientos y no le permitía abandonar el lugar.

Un mensaje permitió el rescate de una mujer secuestrada en Quito

La situación pudo conocerse gracias a un mensaje que la víctima logró enviarle a su mamá.

En esa comunicación, la mujer explicó que el hombre que la había acompañado no la dejaba salir y ejercía amenazas de muerte.

Ese aviso fue determinante para que el Gaula de la Policía iniciara de inmediato los protocolos de búsqueda y activara la cooperación con autoridades ecuatorianas.

El director del Gaula de la Policía Nacional, Edgar Correa, detalló cómo se desarrolló la operación:

Se desplazaron hasta un hotel ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador, donde se lanzó el operativo que permitió el rescate de la joven.

El hombre, que residía en Ecuador, había llegado a Colombia a finales de octubre. Fue durante ese viaje que conoció a la mujer en la discoteca de Medellín, logró ganarse su confianza y la convenció de acompañarlo a su país, donde finalmente la sometió.

¿Quién era el hombre que secuestro a esta mujer?

Según explicó Edgar Correa, el capturado tenía antecedentes por intimidación, hurto y enriquecimiento ilícito, antecedentes que agravan su historial delictivo y que ahora se suman a este nuevo caso en el que deberá responder ante las autoridades competentes.

El oficial también hizo un llamado a la ciudadanía:

El Gaula de la Policía Nacional invita a denunciar cualquier hecho relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita nacional 165.

Después de once días de encierro y agresiones, el operativo culminó con el rescate de la mujer, quien pudo reencontrarse con su familia.

El capturado quedó a disposición de las autoridades para afrontar los cargos derivados de esta retención.

