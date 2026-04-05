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Piden abrir investigación contra Petro por presuntas interceptaciones en caso De la Espriella

La solicitud fue radicada ante la Comisión de Acusación y también involucra a funcionarios del DNI.

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Foto: Presidencia de la República

Noticias RCN

abril 05 de 2026
05:18 p. m.
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Una nueva controversia política se abre en medio de la campaña presidencial. Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes fue presentada una solicitud formal para investigar al presidente Gustavo Petro por posibles interceptaciones ilegales de comunicaciones.

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La petición fue elevada por Germán Calderón España, asesor jurídico del movimiento Defensores de la Patria, vinculado a la campaña del candidato Abelardo De la Espriella. En el documento, también se solicita que se investigue a funcionarios indeterminados del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).

El origen de la solicitud

El recurso se basa en declaraciones públicas del propio presidente Petro en la red social X, en las que hizo referencia a supuestos informes de inteligencia sobre conversaciones entre particulares. Según el denunciante, estas afirmaciones podrían constituir una posible violación ilícita de comunicaciones.

En ese sentido, se pide a la Comisión adelantar una indagación “rigurosa” y tomar como prueba las publicaciones del mandatario. Además, en caso de encontrar responsabilidades en personas sin fuero, se solicita trasladar el caso a la Fiscalía General.

La solicitud se sustenta en normas como el artículo 175 de la Constitución, que regula las investigaciones a altos funcionarios, y el artículo 192 del Código Penal, relacionado con interceptaciones ilegales.

El caso se da en medio de fuertes señalamientos del candidato Abelardo De la Espriella, quien ha denunciado una supuesta persecución en su contra. El aspirante asegura que ha sido víctima de interceptaciones, campañas de desprestigio y presiones políticas durante su campaña.

Incluso, anunció que llevará su denuncia ante instancias internacionales como el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, al considerar que su seguridad podría estar en riesgo.

Sin respuesta del Gobierno

Hasta el momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud de investigación.

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El episodio se suma a la creciente tensión política en medio de la carrera presidencial, en la que los señalamientos entre candidatos y el Ejecutivo han elevado el tono del debate público.

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