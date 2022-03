Un millón de niños no han recibido alimentación escolar, según Contraloría

Dos meses después de haber iniciado las clases en los colegios del país, la Contraloría informó que al menos un millón de estudiantes aún no reciben las raciones que les corresponden, esto debido a que el Plan de Alimentación Escolar (PAE), no ha sido implementado en varios territorios.

Según el informe expedido por la Contraloría, once entidades territoriales no han arrancado este proceso.

“La responsabilidad de la prestación del servicio de alimentación escolar debe ser desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia 2022. Es por eso que la Contraloría General de la República, desde sus competencias preventivas, realiza un especial seguimiento desde el año 2021, con el apoyo de las gerencias departamentales", indicó Luis Carlos Pineda, contralor delegado de participación ciudadana.

Según la información presentada en el reporte de la entidad, Buenaventura presenta un retraso en el inicio de operación de 70 días, mientras que Neiva, Pitalito, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Santa Marta, Sincelejo y Sucre, tienen un retraso de dos meses.

"Hay deterioro de las infraestructuras requeridas para la ejecución del PAE, así como la falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas. El 16 % de las IE (24) no cuentan con cocina, el 26 % (39) no tienen un lugar de almacenamiento, el 15 % (22) carecen de comedor y el 22 % (33) no disponen de un sitio para la refrigeración de los alimentos", se lee en el informe.

Llamados de atención de la Contraloría

La entidad reporta que el 77% de las instituciones educativas no han siquiera confirmado los comités del PAE.

Ante esta situación, realizaron llamados a las entidades territoriales para que avancen en el Plan de Alimentación Escolar para no incurrir en investigaciones de tipo fiscal, puesto que los recursos del gobierno para este programa ya fueron girados.