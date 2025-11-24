CANAL RCN
Reunión de precandidatos de derecha y centroderecha definirá reglas para la consulta de marzo

Este lunes en la noche se desarrollará en el norte de Bogotá un encuentro clave entre nueve precandidatos presidenciales, ahora con Juan Carlos Pinzón y Aníbal Gaviria integrados al grupo.

noviembre 24 de 2025
08:36 p. m.
La cita busca avanzar en la conformación de una coalición entre las fuerzas de derecha y centroderecha, aunque todavía hay varios puntos por definir. Según conoció Noticias RCN, hay dos propuestas centrales que se discutirán en la reunión de esta noche.

Dos propuestas para ordenar la coalición

La primera propuesta corresponde al acuerdo que vienen afinando los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, junto con los directores de Cambio Radical, Germán Córdoba, y del Partido Conservador, Nadia Blén. La fórmula consiste en realizar una encuesta en enero y permitir que solo quienes superen el 3 % participen en la consulta interpartidista de marzo.

La segunda idea, que promete encender el debate, es la eventual inclusión de Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo en este bloque. La propuesta será presentada por el senador Mauricio Gómez. Sin embargo, no será un tema fácil de aprobar: varios precandidatos rechazan la entrada de De la Espriella, mientras que Fajardo mantiene una disputa histórica con el excontralor Felipe Córdoba, quien adelantó la investigación por Hidroituango que lo involucró cuando era gobernador.

Movimientos en las listas al Congreso

La jornada política también dejó novedades en las candidaturas al Congreso. En el Partido Verde, dos figuras despejaron sus dudas: la representante Catherine Jurado aspirará al Senado como cabeza de lista, desplazando al exembajador Guillermo Rivera, quien buscaba ese mismo puesto. Por su parte, Mauricio Toro confirmó que regresará a la Cámara de Representantes y lo hará por el Partido B.

En el Centro Democrático, ya está definida la cabeza de lista al Senado: será el concejal Daniel Briceño. Entre los nombres que siguen aparecen Hassan Nassar, exasesor del Gobierno Duque; Sofía Araújo, sobrina de Conchi Araújo; y David Cote, dirigente disidente de Colombia Justa Libres. También suenan Cristina Plaza y Jaime Uscátegui, quienes esperan cupo en el Senado, aunque no descartan lanzarse a la Cámara si no logran entrar.

La temperatura de la contienda política sigue moviéndose. Noticias RCN continuará siguiendo de cerca los reacomodos en las campañas rumbo a 2026.

