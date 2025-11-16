CANAL RCN
Centro Democrático ya tendría definido el proceso para elegir a un candidato a las presidenciales del 2026

Compuesto de varios mecanismos, el proceso podría tomar entre cuatro y seis semanas en completarse; sin embargo, el expresidente Uribe pidió que se conozcan los resultados antes de que el año termine.

noviembre 16 de 2025
01:34 p. m.
De cara al año electoral, el Centro Democrático avanza en la elección de su candidato, o candidatos, para las elecciones presidenciales de mayo próximo.

En una reunión de la que participó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el director del partido, Gabriel Vallejo, anunció que ya se habría definido el proceso para elegir entre Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño, un representante:

“Les envié un memorando a nuestros precandidatos presidenciales, en aras de avanzar, rápidamente, en nuestro proceso de selección del candidato o candidatos del Centro Democrático. Es una propuesta de un sistema mixto de selección”.

¿De qué constará el proceso de selección?

El proceso estaría conformado por tres fases: 1. Una encuesta nacional con una muestra que definirá el partido, 2. Una medición digital, que contará con el acompañamiento de una firma internacional y 3. Una selección entre los directivos del partido.

Cada mecanismo será supervisado por un comité de garantías que, en palabras de Vallejo, estará “conformado por personas de altísimas condiciones académicas, morales, éticas, que hagan una vigilancia de este proceso para transmitir tranquilidad, tanto a los precandidatos, como a los ciudadanos”.

El proceso podría tomar de cuatro a seis semanas, pero, el expresidente Uribe, confirmado como el número 25 en la lista cerrada del Centro Democrático a Senado, pidió que se conozcan los resultados antes de que el año termine:

“Lo importante es que haya un mecanismo y que se empiece a implementar, que no sea una decisión para aplicar después, sino de aplicación inmediata”, insistió.

Vallejo se comprometió a tener un nombre antes de que el año termine:

Vallejo se comprometió a tener un nombre, o nombres, antes de que el año termine, al aplicar los mecanismos cuanto antes, logrando un consenso entre candidatos la semana del 18 al 21 de octubre.

Sobre el elegido, la elegida o los elegidos, el expresidente Uribe dijo que “tendrán la responsabilidad, no solo de llevar su candidatura, sino de ayudar a su partido en el Congreso y ser voceros del partido para definir las coaliciones”.

