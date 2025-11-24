Ejército anuncia investigaciones internas por señalamientos contra alto oficial

El Comando del Ejército Nacional se pronunció este lunes sobre las denuncias divulgadas los días 23 y 24 de noviembre, que involucran a un alto oficial de la institución en supuestos vínculos con estructuras armadas ilegales. La Fuerza anunció la apertura de investigaciones internas y reafirmó su política de cero tolerancia frente a actuaciones que afecten la legitimidad institucional.

En su comunicado, el Ejército recordó que el general señalado, Juan Miguel Huertas, regresó al servicio activo en agosto de 2025, luego de haber sido retirado por decisión del Gobierno en 2021. A raíz de la gravedad de las denuncias, se ordenó iniciar una acción disciplinaria y las averiguaciones administrativas correspondientes, con el fin de verificar si, durante el ejercicio de sus funciones, incurrió en alguna conducta contraria a la ley.

La institución reiteró su disposición para colaborar de forma armónica con las autoridades competentes, entregar la información requerida y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Además, aclaró que situaciones de carácter personal de militares en uso de retiro deben ser asumidas directamente ante las autoridades, pues el vínculo con la institución proviene de la naturaleza del servicio y el rol de servidor público.

El comunicado subraya que el Ejército mantiene una política de transparencia y cero tolerancia con cualquier acto que afecte su legitimidad, y aseguró que continuará fortaleciendo los valores y principios del militar colombiano.

Pronunciamiento del general Huertas

El pronunciamiento se da en medio de la controversia por las acusaciones que involucran al general Juan Miguel Huertas, quien rechazó enfáticamente cualquier relación con disidencias de las Farc.

Huertas calificó las versiones divulgadas como “fabricaciones malintencionadas” y afirmó que es “materialmente imposible” que hubiera ofrecido protección o movilidad a integrantes de grupos ilegales durante el periodo señalado, pues se encontraba en retiro y sin mando operativo.

El oficial también negó haber participado en reuniones en Venezuela, aseguró no haber visitado ese país y reiteró que todo su historial profesional está documentado. Finalmente, anunció que se pone a disposición de las autoridades y emprenderá acciones legales contra quienes difundan acusaciones sin sustento.