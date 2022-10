Lo que dejó una nueva reunión entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro

Un día después de que Rodolfo Hernández radicara su renuncia oficialmente al Senado, el excandidato presidencial se reunió con quien hasta hace algunos meses era su principal rival en búsqueda de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, y a su salida el ingeniero contó algunos detalles de lo que fue el encuentro con el actual mandatario de los colombianos.

La reunión tuvo una duración de aproximadamente hora y cuarto, en donde el ingeniero Rodolfo Hernández habló con Gustavo Petro respecto a temas económicos y empleabilidad en el país. Según el excandidato y hoy senador, mantiene una alta preocupación frente a estos dos temas.

Según indicó Hernández, la reunión fue bastante “productiva” y estuvo muy "atento, sin celular, concentrado a ver cómo aportamos tanto él, desde la representación que tiene como presidente, y yo hoy como senador y no sé en el futuro cuál sea mi devenir".

“Hoy sostuve una reunión con el presidente, para manifestarle mi gran preocupación sobre lo que está pasando en temas económicos y empleabilidad en el país: Alza del dólar, devaluación, corrupción, combustibles… Preocupaciones que tienen millones de colombianos”, escribió Hernández en su cuenta de Twitter.

Además, el ingeniero aseguró que estará en el Congreso hasta el 25 de octubre: “Esa es la fecha que me recomiendan los que saben de esto para si en el futuro hay otra oportunidad, no quedar inhabilitado. Por ahora me preocuparé por estos problemas (economía y empleo), no por la Gobernación ni la Alcaldía ni nada de eso”, puntualizó.

Muchos indican que Rodolfo Hernández iría por la Gobernación de Santander luego de su renuncia al Senado. Sin embargo, según mencionó el ingeniero, por el momento no estará involucrado en ello, pero sí sigue de cerca los problemas que acusan a los habitantes del departamento.

“Otro de los temas que tocamos y que me preocupa es el aislamiento de Santander en infraestructura vial. No tenemos una conexión eficiente ni con el centro del país ni con Cúcuta”.

Finalmente, Hernández se refirió a la gran polémica que surgió alrededor de Marlene Castillo y un audio que se viralizó en el que el ingeniero se aqueja por unas deudas de su fórmula vicepresidencial.

“Yo creo que ese es un tema superado y no es un tema de la visita al señor Presidente (...) les pido que nos concentremos en eso”, señaló Hernández.