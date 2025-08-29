CANAL RCN
Colombia

Este fue el lugar en donde encontraron el cuerpo de Valeria Afanador: ¿Fue cerca al colegio?

Tras 18 días de búsqueda, las autoridades hallaron sin vida el cuerpo de Valeria Afanador, niña de 10 años reportada como desaparecida.

Colegio de Valeria Afanador.
Foto: Gimnasio Campestre Los Laureles

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
05:04 p. m.
Este viernes 29 de agosto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que se encontró sin vida el cuerpo de la pequeña Valeria Afanador.

La niña de 10 años diagnosticada con síndrome de Down desapareció el martes 12 de agosto en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles. El video de las cámaras, revelado en exclusiva por Noticias RCN, mostró que la menor salió de la institución durante el recreo.

Encuentran sin vida a Valeria Afanador

Con el paso de los días, las labores se extendieron, a tal punto que la Interpol emitió circular amarilla. Evidentemente, los primeros lugares en donde se investigó fueron los alrededores del colegio, pero no se encontraron pistas ni información clave.

Las autoridades revelaron que el hallazgo del cuerpo se dio en el lugar donde ya se había investigado el primer día. Por eso, se cree que quienes estuvieron detrás del macabro crimen podrían haber dejado el cadáver en esa zona.

Acá encontraron el cuerpo

“En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, explicó el gobernador del departamento.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca de la Fiscalía, con apoyo de los bomberos; encontraron el cuerpo en Fagua, zona rural de Cajicá. Se supo que un campesino fue quien, mientras pasaba por el río Frito, se topó con este hallazgo.

En pocas horas, el cuerpo será llevado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El hallazgo se dio a pocos metros del colegio.

