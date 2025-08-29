"Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza”: mensaje de la directora del ICBF

Noticias RCN pudo confirmar que este viernes 29 de agosto las autoridades hallaron sin vida a Valeria Afanador Castañeda, la niña de 10 años que había desaparecido bajo extrañas circunstancias en Cajicá desde el pasado 12 de agosto.

La noticia ha generado una ola de conmoción en el país y múltiples voces de dolor y solidaridad se han hecho sentir, entre ellas la de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, quien dedicó un emotivo mensaje a la memoria de la menor.

El mensaje del ICBF: un país en duelo

“Bella Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza para los que esperanzados te pensamos jugando, paz en tu familia. Bella Valeria”, escribió Cáceres en su cuenta de X.

El mensaje refleja el sentimiento de frustración y tristeza por un caso que mantuvo en vilo a todo el país durante más de dos semanas y que ahora abre la puerta a un nuevo clamor: justicia.

18 días de incertidumbre

Valeria Afanador desapareció el martes 12 de agosto en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá. Tras el recreo, la niña salió de la institución por un agujero que había debajo de unos arbustos, como lo revelaron en exclusiva las cámaras de seguridad a las que accedió Noticias RCN.

Durante los 18 días siguientes se desplegó una intensa búsqueda que incluyó rastreos en Cajicá y municipios aledaños, así como la activación de una circular amarilla de Interpol para alertar a organismos internacionales. Sin embargo, los esfuerzos no lograron dar con su paradero hasta hoy, cuando finalmente su cuerpo fue hallado en una zona contigua al río Frío.

Señalamientos y cuestionamientos

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, también se pronunció tras la confirmación del hallazgo. “En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, afirmó en X.

El mandatario aseguró que este hecho “tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad” y reiteró su solidaridad con la familia Afanador.

Un país que clama justicia

Con el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, las investigaciones ahora se concentran en establecer las circunstancias de su muerte y esclarecer si existieron omisiones en las primeras horas tras su desaparición.

Mientras tanto, la voz de Astrid Cáceres resume el sentimiento de millones de colombianos: un duelo colectivo que exige respuestas y un llamado a proteger a los niños y niñas del país.