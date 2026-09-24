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Colombia

Capturan a pareja que llevaba un arma modificada en una motocicleta en Candelaria

Lo que delató a estas personas fue que iban a alta velocidad.

Captura de pareja en Candelaria.
Captura de pareja en Candelaria. Foto: Policía de Cali.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
01:58 p. m.
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Una pareja fue capturada por la Policía en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, luego de ser sorprendida mientras se movilizaba en una motocicleta con un arma de fuego de características traumáticas que habría sido modificada para utilizar munición real.

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El procedimiento se realizó durante labores de patrullaje en el kilómetro 2 de la vía que conduce hacia La Regina. Los uniformados observaron a los ocupantes de la moto desplazándose a alta velocidad.

Operativo durante un patrullaje

Durante el registro, las autoridades encontraron en poder de los sospechosos el arma y un cartucho compatible.

Tras la intervención, los dos ocupantes de la motocicleta fueron detenidos y trasladados para adelantar el procedimiento judicial correspondiente. El caso quedó en manos de las autoridades competentes para establecer las circunstancias en las que portaban el arma.

La pareja fue puesta a disposición de la Fiscalía, entidad que continuará con el proceso por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y daño en bien ajeno.

El operativo hace parte de las labores de control adelantadas por la Policía en las vías y sectores rurales de Candelaria, donde los uniformados realizan patrullajes para detectar situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad de la comunidad.

Investigación quedó en manos de la Fiscalía

Ahora será la Fiscalía la encargada de avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes y determinar la responsabilidad de los capturados frente a los hechos registrados durante el procedimiento policial.

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Las autoridades reiteraron que el porte de armas de fuego sin autorización constituye una conducta que puede generar consecuencias penales, mientras avanza el proceso contra los dos detenidos.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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