¿Cómo está Santa Marta tras la jornada de violencia? Este es el panorama en la ciudad

Después de una jornada en la que varias calles del centro permanecieron prácticamente desoladas, algunos de los principales sectores comerciales volvieron a abrir sus puertas y poco a poco comenzó a recuperarse el movimiento en la ciudad.

Uno de los puntos donde más se evidencia este cambio es la carrera quinta. El lugar, que durante el día anterior tenía buena parte de sus establecimientos cerrados y poca presencia de personas, hoy volvió a recibir comerciantes, trabajadores y algunos compradores.

La reactivación, sin embargo, todavía es parcial. Mientras algunos negocios ya funcionan con normalidad, otros permanecen cerrados.

¿Cómo está comercio en Santa Marta?

Para los comerciantes, volver a abrir significa también intentar recuperar mercancía y ventas que pueden verse afectadas por los días de poca actividad.

Estamos tratando de sacar la mercancía, como usted puede ver, que está deteriorando y nosotros vivimos del día a día.

Según el reporte entregado desde la ciudad, el comercio alcanzó una reactivación cercana al 70%, aunque el número de compradores todavía no corresponde al movimiento habitual.

La presencia de uniformados se convirtió en uno de los factores que, según los comerciantes, les ha permitido volver a levantar las persianas.

Pero ya con la Policía aquí y el Ejército ya la gente se siente con más poder de abrir.

¿Cuáles fueron los puntos más afectados?

Entre los sectores que retomaron actividades se encuentran la carrera quinta y el mercado público, dos zonas fundamentales para la dinámica comercial de Santa Marta.

El transporte también comenzó a restablecerse. Algunos buses y taxis volvieron a circular por las calles, aunque el servicio todavía no opera con la totalidad del parque automotor.

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Las autoridades mantienen presencia en estos puntos con el propósito de brindar mayor confianza a quienes necesitan salir a trabajar, comprar o movilizarse por la ciudad.

Ahora, mientras el comercio intenta recuperar su ritmo, la seguridad continúa siendo una de las principales prioridades; policías y soldados permanecen desplegados en diferentes sectores de Santa Marta realizando patrullajes.

A esta presencia terrestre se suman sobrevuelos de helicópteros, como parte del dispositivo de vigilancia implementado en la ciudad.