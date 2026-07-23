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El último mensaje de María Camila Potosí: “Me tocó salir rápido a confirmar la cita”

Las autoridades investigan quiénes estuvieron detrás del asesinato de María Camila Potosí.

Caso de María Camila Potosí.
Caso de María Camila Potosí. Foto: Noticias RCN.

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julio 23 de 2026
03:03 p. m.
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Hay conmoción en Cali por el caso de María Camila Potosí, la joven de 21 años que apareció muerta tras ser reportada como desaparecida.

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El punto de partida de este atroz crimen fue el jueves 16 de julio. Potosí, quien tenía ocho meses de embarazo, se subió a una motocicleta con una mujer que se presentó como su amiga.

Potosí apareció muerta días después de la desaparición

Las cámaras grabaron la última vez que se vio a la joven con vida. Sobre las 4:16 p.m., se vio el momento en el que ella iba en una motocicleta. Las autoridades iniciaron la búsqueda y el trágico desenlace se dio en la noche del lunes 20 de julio, cuatro días después.

Su cuerpo fue hallado en el corregimiento de La Buitrera, cerca de Cali. Estaba atado de manos y pies y tenía signos de tortura. Lo más aberrante es que los delincuentes le sacaron el bebé. De acuerdo con el testimonio de la familia, Potosí había conocido hace pocos días a la mujer de la moto.

Le puede interesar: Caso María Camila Potosí: el último mensaje que envió antes de desaparecer en Cali

La investigación se ha centrado en dar con el paradero de la mujer, la principal sospechosa, los posibles cómplices y saber qué pasó con el bebé. Una de las pruebas más importantes es el último mensaje que Potosí le envió a una familiar.

Recompensa para dar con los responsables

Según la FM, este fue el mensaje que le escribió a su cuñada antes de la desaparición: “Me tocó salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy”. Antes de subirse a la moto, Potosí habría asistido a un control médico en Polvorines, sur de Cali.

Posteriormente, regresó a la casa de su cuñada en el barrio Meléndez para luego irse a realizar el otro trámite.

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Paralelamente a las investigaciones, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con la sospechosa y los otros responsables.

“Lamentamos profundamente esta pérdida que hoy enluta a su familia y a sus seres queridos, y les expresamos toda nuestra solidaridad”, declaró el mandatario.

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