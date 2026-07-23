Motociclista agredió a agente de tránsito en Medellín: lo golpeó y lanzó al suelo

Un agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín fue brutalmente agredido por un motociclista en la estación Industriales del Metro, a la altura de la avenida Regional. El funcionario había detenido al conductor para revisar su vehículo, pues presentaba la placa alterada.

El motociclista reaccionó con violencia y lo golpeó en repetidas ocasiones, lanzándolo al suelo varias veces. En uno de esos ataques, el agente estuvo a punto de ser atropellado por un tractocamión.

Por fortuna, la rápida intervención de la Policía Metropolitana permitió la captura del agresor, quien deberá responder por violencia contra servidor público y, según lo solicitado por la Alcaldía, podría enfrentar cargos por tentativa de homicidio.

Captura y proceso judicial

“El motociclista fue capturado por nuestra Policía Metropolitana y deberá responder ante las autoridades judiciales”, señaló la Secretaría de Movilidad.

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La entidad pidió a la Fiscalía evaluar si la conducta del agresor constituye tentativa de homicidio, dado el grave riesgo al que expuso al funcionario en plena vía.

Cifras preocupantes de agresiones

El caso se suma a un panorama alarmante: en los últimos 12 meses se han registrado 27 agresiones contra agentes de tránsito en Medellín, de las cuales 14 cuentan con denuncia formal. Solo cinco personas han sido condenadas. Además, se han efectuado 10 capturas relacionadas con estos hechos.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía para respetar la labor de los agentes y garantizar su seguridad en el ejercicio de control vial. “Esperamos que este motociclista violento sea llevado ante las más altas instancias legales para que no vuelvan a suceder estos hechos”, concluyó la Secretaría.