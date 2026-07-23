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“Perdón”: la polémica publicación de Rosalía que le estaría costando la venta de boletos en Latinoamérica

La cantante española tomó sus redes sociales para disculparse con sus fanáticos argentinos.

Foto: AFP
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Noticias RCN

julio 23 de 2026
01:36 p. m.
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No cabe duda de que la Copa del Mundo despertó todo tipo de emociones y pasiones entre los más fieles fanáticos de las principales selecciones que avanzaron durante todo el evento y llegaron hasta las últimas posiciones.

Este fue el caso de los fanáticos argentinos y españoles, quienes protagonizaron serias discusiones no solo dentro de los estadios, sino también en las redes sociales durante la finalización del Mundial 2026.

Varios artistas de estas nacionalidades también se sumaron a las amplias discusiones, pues cada uno de estos mostró fervor y emoción por la final. Este fue el caso de Rosalía, quien apoyó abiertamente a España y terminó celebrando el triunfo de ‘La Roja’.

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¿Cuál fue la polémica de Rosalía?

La intérprete de ‘La perla’ no dudó en compartir todo tipo de contenidos ante el triunfo del equipo de su país. Sin embargo, la promoción de las canciones de su más reciente álbum musical también fue prioridad en medio de la gira internacional que se encuentra realizando por varios países.

Por esto, la mujer decidió postear un video publicado Mia Khalifa en donde la famosa no solo se mostró con la canción de la española, sino que también compartió una frase en donde celebró el triunfo de España sobre Argentina.

“Así es como la vida suena ahora que los perlas han sido derrotados”, fue la frase que desató toda una ola de comentarios en redes al haber sido compartido en el video por Mia y reposteado por Rosalía.

Ante las críticas, la cantante salió en su defensa al manifestar que se habría tratado de una confusión, pues solo compartió el video tras haberse percatado del uso de la canción y no de la frase escrita allí.

Le di compartir porque sonaba ‘La perla’ y ni leí lo que ponía. Mala mía, perdón, aseguró la mujer en sus historias con una bandera de Argentina de fondo.

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¿Bajaron las ventas de Rosalía en Argentina?

Pese a que el repost fue eliminado, las recientes publicaciones de la española ya han sido blanco de diferentes comentarios y críticas por parte de sus fanáticos en Argentina.

Aunque no es oficial que sus ventas se hayan disminuido, cientos de usuarios han manifestado su intención por devolver las entradas ya adquiridas para su presentación en el país albiceleste los próximos 1, 2, 4 y 6 de agosto.

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