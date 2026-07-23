Revelan qué come Nicolás Maduro en prisión tras su nuevo aspecto en última audiencia

El cambio en la apariencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante su tercera audiencia ante la justicia de Estados Unidos generó numerosas reacciones en redes sociales. Tras más de 200 días detenidos, ambos lucieron notablemente más delgados en comparación con las imágenes registradas el pasado 3 de enero en el momento de su captura, lo que impulsó comentarios sobre la denominada "dieta Maduro".

¿Por qué un exfuncionario de Estados Unidos pidió no hablar de la "dieta Maduro"?

El exsubsecretario de Estado de Estados Unidos, Marshall S. Billingslea, pidió evitar el uso de la expresión "dieta Maduro". Según manifestó, ese término minimiza una expresión que, en su concepto, está asociada al uso deliberado del hambre como mecanismo de control social por parte del régimen.

En ese contexto, recordó la crisis alimentaria que vivieron los venezolanos cuando Maduro estaba en el poder y aseguró que esa situación no es comparable con las condiciones de los dos detenidos.

Billingslea sostuvo que Nicolás Maduro y Cilia Flores consumen entre 2.600 y 2.800 kilocalorías diarias mediante una alimentación saludable. Además, afirmó que, si ambos se ven más delgados, ello respondería a que "los tiranos bailarines de salsa necesitaban perder peso".

¿Qué comen los presos en las cárceles federales de Estados Unidos?

Como parte de su explicación, el exfuncionario publicó un documento que muestra los alimentos servidos por el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos durante el año fiscal 2024. El registro incluye diferentes preparaciones distribuidas en las comidas diarias de los internos.

Entre los alimentos mencionados aparecen cerdo BBQ, pizza de queso, lasaña y pavo, como ejemplos del menú suministrado en los establecimientos penitenciarios federales, descartando que exista una situación de privación alimentaria.