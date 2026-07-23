Esta es la hoja de ruta que el Grupo Energía Bogotá le propuso a Abelardo para destrabar la crisis energética

A pocas semanas de que Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia de Colombia, el Grupo Energía Bogotá le presentó una hoja de ruta con las decisiones que considera urgentes para fortalecer la seguridad energética del país.

A través de una carta dirigida al presidente electo, el grupo empresarial felicitó al próximo mandatario y destacó la designación de María Nohemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía.

Sin embargo, el mensaje también expone los principales problemas que enfrenta actualmente el sector y plantea acciones concretas para resolverlos.

¿Cuál es el principal problema que enfrenta Colombia en materia de energía?

El Grupo Energía Bogotá advierte que el país enfrenta retrasos importantes en la construcción de la infraestructura necesaria para garantizar el suministro energético.

Actualmente, apenas el 7,4% de la capacidad de generación prevista para este año ha entrado en operación.

A esto se suma que cerca del 60% de los proyectos de transmisión de energía presentan retrasos, mientras más de 10,2 gigavatios permanecen represados.

La situación ya ha obligado al operador del sistema, XM, a emitir instrucciones para desconectar carga con el objetivo de preservar la estabilidad de la red.

Entre abril y junio de este año se emitieron 165 instrucciones de desconexión de carga.

Para el Grupo Energía Bogotá, estos datos muestran la necesidad de acelerar la toma de decisiones y la construcción de la infraestructura que el país requiere.

¿Qué propone la hoja de ruta para fortalecer la infraestructura?

Una de las principales propuestas es acelerar el desarrollo de los proyectos estratégicos de generación y transmisión.

La carta plantea que Colombia cuenta con empresas, talento e instituciones capaces de enfrentar los desafíos, pero que es necesario convertir esa capacidad en decisiones oportunas.

El Grupo Energía Bogotá insiste en que la energía no puede llegar a los hogares ni a las empresas si no existen las redes necesarias para transportarla.

Por eso, propone fortalecer la infraestructura de transmisión y evitar que los retrasos en los proyectos terminen comprometiendo la confiabilidad del sistema.

La advertencia es que frente a fenómenos climáticos como El Niño no basta con reaccionar cuando aparece la emergencia.

La respuesta, según la propuesta, debe ser construir con anticipación la infraestructura que permita al país enfrentar esos escenarios.

¿Qué cambios plantea el sector para el gas natural?

El documento también presenta propuestas relacionadas con el abastecimiento y el precio del gas natural.

El Grupo Energía Bogotá advierte que Colombia enfrenta un déficit creciente de oferta nacional y que el país ha tenido que considerar importaciones para los próximos años.

Al mismo tiempo, la concentración del mercado y la incertidumbre regulatoria han contribuido a aumentos superiores al 150% en el precio del gas.

Una de las medidas planteadas es actualizar la metodología de remuneración del transporte de gas natural.

Según el grupo, esta modificación podría generar ahorros cercanos a $700.000 millones anuales y permitiría ampliar la demanda en 38,8 GBTUD, reduciendo presiones sobre las tarifas.

La propuesta busca que estas decisiones se tomen con rapidez, pues aplazarlas podría generar mayores costos para el país en el corto plazo.

¿Qué pasará con las tarifas en los hogares?

La hoja de ruta también plantea que la seguridad energética debe ser entendida como una política social.

El argumento es que, para millones de colombianos, un aumento en las facturas de energía o gas puede significar tener que reducir gastos destinados a la alimentación, la educación o la salud.

Por eso, el Grupo Energía Bogotá propone revisar la focalización de los subsidios y eliminar ineficiencias que terminan trasladándose a las tarifas.

De acuerdo con la carta, los errores de inclusión alcanzan el 53,7%, con un costo cercano a $3,4 billones anuales.

El sector también plantea revisar los sobrecostos locales que impactan especialmente a los hogares con menores ingresos.

¿Qué solución propone para la crisis de energía en el Caribe?

Otro de los puntos prioritarios es la situación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

El Grupo Energía Bogotá sostiene que un problema que inicialmente era regional ahora tiene consecuencias para la estabilidad financiera del sector y para la seguridad energética de todo el país.

Por eso, plantea la necesidad de encontrar una solución estructural para la situación de Air-e.

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La carta señala que, ante un eventual fenómeno de El Niño, las plantas térmicas serán un respaldo fundamental para el sistema.

En ese escenario, garantizar la liquidez de la cadena de pagos y resolver la situación de la empresa se convierte, según el documento, en una prioridad nacional.

¿Cuáles son las propuestas para destrabar la crisis energética?

Como parte de su hoja de ruta, el grupo propone crear una Mesa Nacional por la Seguridad Energética y la Competitividad.

La idea es que esta instancia sea convocada por el Gobierno Nacional y reúna a diferentes sectores.

En ella participarían empresas, comunidades, el Congreso y la academia.

El objetivo sería construir acuerdos de largo plazo que permitan planificar el desarrollo energético del país más allá de los periodos de cada gobierno.

La propuesta parte de la idea de que las decisiones relacionadas con infraestructura y abastecimiento requieren continuidad y deben estar sustentadas en evidencia técnica.